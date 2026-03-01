Terzo settore: a Milano aperta la prima biblioteca a offerta libera

Aperta a Milano, in via Molise 47, Baol, la prima biblioteca a offerta libera della città: il nuovo spazio, di 35 metri quadrati con vetrina su strada, mette a disposizione circa 6.500 volumi, tra narrativa e libri per ragazze e ragazzi. La biblioteca può contare sull’impegno dei volontari ed è aperta tre pomeriggi a settimana, dal martedì al giovedì (dalle 15.30 alle 18), e il sabato mattina (dalle 10 alle 13). I libri possono essere presi in prestito per un mese oppure acquistati con un’offerta libera, anche simbolica.

L’iniziativa è stata avviata dal Comitato inquilini Calvairate-Molise-Ponti, già promotori del servizio di Emporio solidale (in via Molise 5) e dei servizi offerti in via degli Etruschi, che comprendono doposcuola, assistenza legale e abitativa, corsi di lingua, disegno e teatro.

“Sappiamo che è una sfida, non è un quartiere di lettori e molte famiglie sono schiacciate da necessità più stringenti, come ci confermano gli amici della Biblioteca comunale di Calvairate con i quali abbiamo progetti di collaborazione. Ma da qualche parte bisogna cominciare: vorremo che tutti venissero a curiosare, magari per trovare un regalo per i bambini e poi, via via, chissà, cominciare ad appassionarsi alla lettura” spiega Grazia Casagrande, presidente del Comitato.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845