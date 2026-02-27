Deraglia tram a Milano, mezzo contro un edificio: due morti e 38 feriti

MILANO, 27 FEB – Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio a Milano, finendo la propria corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo alcune persone. Tragico il bilancio: due morti e trentotto feriti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, lungo il tratto compreso tra piazza della Repubblica e Porta Venezia.

Secondo le prime informazioni, il convoglio stava procedendo in direzione di Porta Venezia quando, per cause in corso di accertamento, è uscito dai binari. Il mezzo ha quindi proseguito la corsa per alcuni metri, terminando contro la facciata di uno stabile che si affaccia sulla strada. Nell’impatto sono state coinvolte alcune persone che si trovavano nelle immediate vicinanze e che, al momento dei soccorsi, risultavano incastrate sotto il tram.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dell’area. La circolazione è stata interrotta nel tratto interessato per consentire i rilievi e le attività di assistenza ai feriti.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per verificare eventuali responsabilità.