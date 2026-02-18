L’economia a Milano accelera con le Olimpiadi, Pil a +1,7%

Effetto Olimpiadi a Milano: i giochi fanno bene al Pil. Lo dice un rapporto di Assolombarda. L’impatto complessivo stimato è di circa 2,5 miliardi di euro di produzione sul territorio milanese.

L’economia di Milano accelera nel 2026, con un Pil stimato in aumento del +1,7%, sostenuto dal rafforzamento dell’industria ma anche dall‘impulso delle Olimpiadi di Milano Cortina. I Giochi genereranno sul territorio milanese una produzione complessiva stimata in circa 2,5 miliardi di euro, a cui corrisponde un valore aggiunto pari a 1,045 miliardi. Sono i dati principali dello studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners e presentato in occasione della quinta edizione di ‘Your Next Milano’, a Casa Italia alla Triennale. Il rapporto segnala però una flessione dei nuovi investimenti esteri, complice anche la complessità del contesto geopolitico internazionale: nel 2025

Milano ha attratto 47 nuovi investimenti esteri, in diminuzione rispetto ai 59 del 2024 (-20,3%)

“I grandi eventi come le Olimpiadi rappresentano un acceleratore straordinario – ha commentato il presidente di Assolombarda Alvise Biffi -. La vera sfida è trasformare questa spinta in crescita strutturale, accelerando su innovazione, trasferimento tecnologico, disponibilità di capitali e competenze. In questa prospettiva, è necessario dotare Milano di strumenti adeguati alla sua dimensione internazionale, per semplificare i processi.

Il dibattito sulla legge speciale per Milano va nella giusta direzione”.

L’impulso all’economia milanese è dato anche dalla spesa di visitatori e partecipanti ai Giochi olimpici. Milano ospita quasi 90 gare delle specialità del ghiaccio indoor e ha ospitato

la cerimonia di apertura allo stadio Meazza. Considerando anche i consumi di atleti e accompagnatori, la spesa diretta stimata sul territorio milanese è pari a circa 1 miliardo di euro. Includendo gli effetti indiretti lungo le filiere e l’indotto generato a valle, l’impatto complessivo stimato è di circa 2,5 miliardi di euro di produzione sul territorio milanese, corrispondenti a 1,045 miliardi di valore aggiunto. L’effetto complessivo attiva circa 0,4 punti percentuali di Pil nel periodo che va dall’avvio dei lavori all’anno dell’evento. Il comparto maggiormente coinvolto è l’ospitalità, con circa 139 milioni di euro (13,3% del totale generato a Milano), seguito da costruzioni (57 milioni, 5,5%) e trasporti (51 milioni, 4,8%).