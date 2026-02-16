UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano tra storia, cultura ed eccellenze del territorio

La provincia di Pavia si presenta a Milano con un’esperienza immersiva pensata per raccontare, attraverso i sensi e la narrazione, l’identità profonda di un territorio ricco di tradizioni, saperi e produzioni di qualità. L’appuntamento è per lunedì 16 e martedì 17 febbraio, all’interno di uno spazio dedicato presso le Terme De Montel, dove Pavia sarà protagonista di un percorso capace di unire cultura, paesaggio ed enogastronomia.

Nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per rivolgersi a un pubblico ampio e internazionale, composto da media, operatori del turismo e della ristorazione, attraverso un’esperienza sensoriale e culturale che restituisce l’anima autentica della provincia pavese.

Il progetto si sviluppa come un itinerario narrativo e degustativo tra desk tematici, degustazioni guidate e momenti di racconto, mettendo in dialogo la ricchezza paesaggistica ed enogastronomica del territorio con il lavoro, la creatività e la passione dei suoi produttori. Uno spazio conviviale e immersivo, pensato per favorire l’incontro tra operatori del settore e protagonisti dell’eccellenza pavese e per valorizzare la provincia di Pavia come destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di qualità.

Terra di sapori e aromi unici, la provincia di Pavia rappresenta una straordinaria sintesi di ricette padane, influssi piemontesi ed emiliani e grandi piatti della tradizione appenninica. Dall’acqua delle risaie lomelline ai vini delle colline dell’Oltrepò Pavese, ogni angolo del territorio custodisce un’eccellenza da assaporare e raccontare.

Durante l’evento sono previste degustazioni guidate delle migliori produzioni locali – dai vini ai salumi tipici, dai formaggi ai prodotti della terra – accanto a live cooking experience, durante le quali chef selezionati interpreteranno ingredienti tradizionali con tecniche contemporanee, accompagnando ogni portata con uno storytelling dedicato al territorio.

Le due giornate saranno anche l’occasione per presentare STAI 2, il progetto che vede le Province di Pavia e Sondrio impegnate insieme nella costruzione di un modello di turismo più inclusivo e accessibile. Nato da un ampio lavoro di rete tra istituzioni, Camera di Commercio, associazioni e comunità locali, il progetto si traduce in azioni concrete che vanno dalle infrastrutture senza barriere ai percorsi urbani inclusivi, fino a iniziative di formazione e nuove opportunità per operatori turistici e persone con disabilità. Un approccio che mette al centro le persone e promuove un territorio più accogliente e sicuro per tutti.

L’iniziativa è realizzata da Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, e si inserisce nel più ampio percorso di promozione territoriale e di sviluppo del brand Visit Pavia. Un’azione strategica che punta a rafforzare il posizionamento turistico della provincia sui mercati regionali, nazionali e internazionali attraverso un racconto unitario e riconoscibile delle sue eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche.

In questa stessa logica si colloca anche la partecipazione della provincia pavese alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove dal 10 al 12 febbraio Pavia si è presentata nello spazio collettivo di Regione Lombardia insieme a Visit Mantova e Visit Cremona, rafforzando la visibilità del brand Visit Pavia e il dialogo con operatori e pubblico specializzato.

«La nostra Camera di Commercio è costantemente impegnata in azioni di promozione turistica che valorizzino le identità e le eccellenze dei territori che rappresenta – dichiara il presidente Gian Domenico Auricchio –. Mettere in rete imprese, produzioni di qualità e operatori dell’accoglienza significa costruire un’offerta turistica solida, riconoscibile e capace di generare valore economico e attrattività nel tempo. Il turismo è una leva strategica di sviluppo e uno strumento fondamentale per rafforzare la competitività dei nostri territori».

L’evento si svolgerà a Milano, alle Terme De Montel, con ingresso da via Fetonte 22, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026, dalle 17.00 alle 21.00.