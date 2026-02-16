Il commento di Luciano: 25a giornata di serie A

Buongiorno e buona settimana ai lettori. Giornata che negli anticipi, nel dettaglio quello del derby d’Italia, ha sollevato notevoli polveroni con i quali si alimenteranno i dibattiti fino a fine mese. Il riferimento, ovviamente, è allo spiacevole svarione arbitrale, non ultimo né primo ma non per questo trascurabile, in occasione dell’indebita espulsione di Kalulu, difensore della Juventus. Nella sequenza di partite di ieri, domenica 15 febbraio, da notare il pareggio tra Napoli e Roma, con i partenopei due volte in svantaggio, che riacciuffano i giallorossi nel finale ma perdono altro terreno nei confronti dell’Inter, ormai lontana a +11.

Udinese-Sassuolo 1-2

Il Sassuolo ribalta tutto in due minuti grazie a Pinamonti, autore di un gol e di un assist. L’Udinese aveva trovato il vantaggio con Solet, ma nella ripresa i neroverdi rimontano: gol di Laurienté al 56′ e, al 58′ il sorpasso di Pinamonti.

Cremonese-Genoa 0-0

Cremonese e Genoa si dividono la posta in palio, e si portano a casa un punto che fa più morale che classifica. Dopo il periodo negativo fatto di sconfitte contro Sassuolo, Inter e Atalanta per i lombardi, e contro Lazio e Napoli nei minuti di recupero per il Genoa, arriva una piccola boccata d’ossigeno per due squadre che si trovano a +3 sulla zona retrocessione.

Parma-H.Verona 2-1

Il Parma si taglia una grossa fetta della torta salvezza portandosi a + 8 sul terzultimo posto. Questo dopo il successo casalingo per 2-1 sul Verona, rimasto in 10 all’11’ per il rosso a Orban sventolato per ingiurie nei confronti dell’arbitro Pairetto, già sul risultato di 1-0 con magia al 4′ di Bernabé. Poi, il rigore trasformato da Harroui e lo stacco al 93′ di Pellegrino.

Torino-Bologna 1-2

A distanza di un mese, il Bologna torna a festeggiare, lo fa in casa del Torino. Poche emozioni nel primo tempo, squadre piuttosto abbottonate, consapevoli della posta in palio. Poche occasioni fino ai minuti finali prima dell’intervallo, in cui emerge un Bologna più propositivo che sfiora un eurogol con Rowe, il suo tiro a giro termina di poco fuori. Succede tutto nella ripresa: al 49′ tiro-cross di Rowe che trova la deviazione di Vlasic, e batte Paleari. Il Torino reagisce, con qualche difficoltà, ma trova il gol al 62′. È lo stesso Vlasic a rifarsi, con il tap-in sulla conclusione di Zapata ribattuta. Il pareggio dura appena 8 minuti: Castro si gira su una mattonella, e aggira Maripan, colpisce di punta e batte Paleari per il gol del 2-1 definitivo. Una vittoria che alleggerisce l’ambiente Bologna in un momento importante, in vista degli impegni europei.

Napoli-Roma 2-2

Il Napoli di Conte impatta contro una agguerrita Roma di Gasperini, e perde altro terreno dalla testa della classifica, sempre più di Chivu & C.

Le due squadre offrono una partita all’inglese, competitiva e di alto livello. I giallorossi iniziano meglio e vanno in vantaggio con Malen, in gol grazie ad un’ottima giocata in verticale. L’assist è di un altro nuovo acquisto: Bryan Zaragoza. Poi il Napoli reagisce e inizia a creare presupposti per il gol, pareggiandola grazie all’ex Spinazzola su deviazione di Pisilli. Il club partenopeo parte meglio alla ripresa e si porta in avanti con tanti uomini, impegnando Svilar.

Un episodio cambia la partita o potrebbe cambiarla, visto il finale: Rrahmani si fa cogliere impreparato dal taglio di Wesley, lo stende e causa rigore. Malen trasforma e riporta avanti la Roma. La squadra di Conte non si arrende e la partita conosce un nuovo protagonista: Alisson Santos, acquistato dal Napoli nella finestra di calciomercato invernale. L’ex Sporting manda in confusione la difesa della Roma e firma il 2-2. Finale, il Napoli rimane al terzo posto dietro Inter e Milan, mentre i giallorossi sono quarti e a +1 sulla Juventus.

E’ quasi tutto per la 25a, da archiviare soltanto il posticipo di stasera per Cagliari-Lecce.

Prima del turno successivo, impegni europei per le italiane in Europa : per la Champions L., martedì in campo la Juventus in casa del Galatasaray, e l’Atalanta sul campo del Borussia Dortmund. Mercoledì toccherà all’Inter, in trasferta gelida sul campo dei norvegesi del Bodo Glimt. Giovedì il Bologna affronterà in trasferta la formazione norvegese del SKBrann, mentre per la Conference League avremo la Fiorentina, anche lei in trasferta, sul campo del polacchi del Jagiellonia.

Buon pomeriggio e arrivederci alla prossima!