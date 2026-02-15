Nasce la rete nazionale “Più Uno” – Al via i Comitati Regionali

Più Uno rafforza una nuova fase del proprio percorso, dando vita ai Comitati Regionali Organizzativi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è costruire una rete capillare di presìdi di fiducia, capaci di promuovere partecipazione, confronto pubblico e responsabilità democratica, rafforzando una nuova cultura della partecipazione a partire dalle idee e dalle proposte di Ernesto Maria Ruffini. Da oggi Più Uno lavora per essere presente in tutte le province italiane, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà civiche che credono in uno Stato giusto, in una democrazia viva e in una società fondata sulla fiducia. Il percorso porterà, entro giugno 2026, alla prima Assemblea Nazionale di Più Uno. In Lombardia il percorso è promosso dal comitato organizzativo regionale comprendente diverse realtà a livello provinciale e coordinato da Giacomo D’Alfonso di Milano.

Informazioni e riferimenti su: info@piu.uno

Un passo alla volta.

Una persona in più.

Un centro sinistra più forte.

Giacomo D’Alfonso Coordinatore del Comitato Regionale di Più Uno