Nasce la rete nazionale “Più Uno” – Al via i Comitati Regionali

Categoria Mancante
Milano PostLeave a Comment on Nasce la rete nazionale “Più Uno” – Al via i Comitati Regionali
Più Uno rafforza una nuova fase del proprio percorso, dando vita ai Comitati Regionali Organizzativi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è costruire una rete capillare di presìdi di fiducia, capaci di promuovere partecipazione, confronto pubblico e responsabilità democratica, rafforzando una nuova cultura della partecipazione a partire dalle idee e dalle proposte di Ernesto Maria Ruffini.  Da oggi Più Uno lavora per essere presente in tutte le province italiane, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà civiche che credono in uno Stato giusto, in una democrazia viva e in una società fondata sulla fiducia. Il percorso porterà, entro giugno 2026, alla prima Assemblea Nazionale di Più Uno. In Lombardia il percorso è promosso dal comitato organizzativo regionale comprendente diverse realtà a livello provinciale e coordinato da Giacomo D’Alfonso di Milano.
Informazioni e riferimenti su: info@piu.uno
Un passo alla volta.
Una persona in più.
Un centro sinistra più forte.
Giacomo D’Alfonso
Coordinatore del Comitato Regionale di Più Uno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.