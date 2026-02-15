Conferenza di Monaco, Rubio: il destino degli Stati Uniti sarà sempre legato all’Europa

“Facciamo parte di un’unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo legati gli uni agli altri dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia comune, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e dai sacrifici che i nostri antenati hanno fatto insieme per la civiltà comune in cui ci siamo trovati”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Se noi “americani a volte possiamo sembrare un po’ diretti e pressanti”, se “il presidente Trump esige serietà e reciprocità dai nostri amici qui in Europa” “il motivo, amici miei, è perché ci teniamo profondamente. Ci teniamo profondamente al vostro futuro e al nostro. E se a volte non siamo d’accordo, i nostri disaccordi nascono dal nostro profondo senso di preoccupazione per un’Europa con cui siamo legati, non solo economicamente, non solo militarmente, siamo legati spiritualmente e siamo legati culturalmente” ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

“Vogliamo che l’Europa sia forte – ha sottolineato Rubio -. Crediamo che l’Europa debba sopravvivere. Perché le due grandi guerre del secolo scorso ci hanno ricordato costantemente che, in ultima analisi, il nostro destino è e sarà sempre intrecciato al vostro, perché sappiamo che il destino dell’Europa non sarà mai irrilevante per il nostro”. “In un’epoca di titoli che annunciano la fine dell’era transatlantica, sia chiaro e che questa non è né la nostra regola né il nostro desiderio”, ha sottolineato il segretario di Stato Usa Marco Rubio, spiegando: ” “Ciò che vogliamo è un’alleanza rinvigorita” con l’Europa “non è un’alleanza che si trasforma in un’azione basata sulla paura, paura del cambiamento climatico, paura della guerra, paura della tecnologia. Vogliamo un’alleanza che ci porti coraggiosamente verso il futuro. E l’unica paura che abbiamo è la vergogna di non lasciare le nostre nazioni per sempre, più forti e più ricche per i nostri figli. Un’alleanza pronta a difendere il nostro popolo, a salvaguardare i nostri interessi e a preservare la nostra libertà d’azione”. “Un’alleanza che non dipenda da altri per le necessità critiche della sua vita nazionale” e “soprattutto, un’alleanza basata sul riconoscimento che noi occidentali abbiamo ereditato insieme, che abbiamo ereditato insieme, è qualcosa di unico, distintivo e insostituibile. È il fondamento stesso del mondo transatlantico”, ha sottolineato Rubio. Il segretario di Stato è anche intervenuto sullo stato dei negoziati per un accordo di pace in Ucraina e rispondendo, dopo il suo intervento, alle domande del presidentede lla Msc Wolfgang Ischinger, ha dichiarato: “Non credo che nessuno in questa sala sia contrario a una soluzione negoziale di questa guerra, purché le condizioni siano giuste e sostenibili. Ed è questo che intendiamo raggiungere. Continueremo a impegnarci per raggiungerlo”.