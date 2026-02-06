Alle Gallerie d’Italia – la mostra “La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956”

Gallerie d’Italia – Milano, Museo di Intesa Sanpaolo

6 febbraio – 3 maggio

Alle Gallerie d’Italia – dal 6 febbraio al 3 maggio la mostra fotografica La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956 a cura di Aldo Grasso, con una selezione di immagini prodotte dall’agenzia giornalistica Publifoto Milano che faranno rivivere i momenti salienti delle prime olimpiadi invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo, dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956.

Publifoto seguì ampiamente i Giochi Olimpici invernali del 1956, producendo oltre 100 servizi, 1400 fotografie, impegnando sei dei suoi fotografi più esperti. Fu coinvolto il comparto produttivo dedicato allo sport – il cui archivio è conservato in gran parte presso lo CSAC dell’Università di Parma, da cui provengono numerose fotografie esposte – e quello impegnato nella cronaca e quello rivolto alle committenze per le imprese, che molto investirono nella comunicazione legata all’evento.

Con 86 fotografie – 84 in bianco e nero e due a colori – la mostra ripercorrerà l’evento di settant’anni fa fin dalle fasi che precedettero i Giochi, con la costruzione dello Stadio olimpico del ghiaccio e del Trampolino Italia, per soffermarsi sul “dietro le quinte” delle gare, dall’apertura della manifestazione fino alla serata conclusiva: immagini suggestive degli sportivi in allenamento o ripresi nel tempo libero, del pubblico e dei cronisti si alterneranno a fotografie richieste dalle imprese per promuovere il proprio marchio all’interno del più importante evento sportivo mondiale, ospitato in un anno cruciale del cosiddetto “miracolo economico” italiano.

Cortina 1956TM fu uno spartiacque: per la prima volta l’Italia si presentava come un Paese capace di progettare una manifestazione internazionale, a pochi anni dalla fine di una guerra persa, per riconquistare la credibilità perduta. Ancora in piena ricostruzione, dimostrò al mondo di essere in grado di organizzare un evento complesso in modo efficiente e impeccabile, trasmettendolo oltretutto in diretta televisiva in molti paesi europei e cambiando così per sempre il rapporto fra lo sport e il suo pubblico.

Per l’occasione, tutte le fotografie su Cortina d’Ampezzo 1956TM conservate dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo realizzate dall’agenzia – 270 fra bianco e nero e colore – sono state restaurate, digitalizzate, catalogate e aperte on line alla pubblica fruizione (https://asisp.intesasanpaolo.com/publifoto/) a cura dell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo.

L’Archivio Publifoto, acquistato nel 2015 da Intesa Sanpaolo per valorizzarlo in quanto bene culturale nazionale, si conferma una fonte preziosa per ripercorrere la storia del Novecento italiano.

Immagini di allestimento a cura di Maria Parmigiani

Salto con gli sci, 8 gennaio 1956 – Fotografia di Franco Gremignani – Publifoto -CSAC, Università di Parma)