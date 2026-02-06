Al via il Master in Criminologia e Psico – Sociologia dell’Atto Criminoso | Società Umanitaria

La SSML PM LORIA della Società Umanitaria presenta la III edizione del Master accademico di I livello con 60 CFU, tirocinio e workshop professionalizzanti, per formare esperti nell’analisi del comportamento criminale, della sicurezza e della giustizia.

Una formazione post – universitaria multidisciplinare, solida sul piano teorico e fortemente orientata alla pratica professionale: è questo l’obiettivo del Master in criminologia e psico – sociologia dell’atto criminoso, Master accademico di I livelloideato dallaScuola Superiore ad Ordinamento Universitario di Mediazione Linguistica P.M. LORIA della Società Umanitaria, sotto la direzione scientifica del prof. Daniele Gallo, Direttore della SSML PM Loria, pensato per formare profili altamente qualificati nei settori della criminologia psicologica, giuridica e socio – antropologica.

Questo percorso nasce in un contesto in cui la domanda di competenze specialistiche nel campo della sicurezza, della giustizia e dell’analisi del comportamento criminale è in crescita costante. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo delle richieste di consulenze tecniche e peritali in ambito penale e forense, mentre il rapporto Censis sulla sicurezza evidenzia come fenomeni quali criminalità organizzata, devianza giovanile, violenza di genere e criminalità informatica, richiedano sempre più approcci interdisciplinari e professionisti altamente formati.

Il Master consente di esplorare il fenomeno criminoso in tutte le sue dimensioni, integrando competenze di psicologia criminale e forense, Diritto penale e penitenziario, sociologia della devianza, vittimologia, medicina legale, strategie antiterrorismo e tecniche investigative. Il programma è rivolto sia ai neo – laureati interessati a specializzarsi in ambito criminologico, sia a professionisti già operanti nel settore che desiderano ampliare le proprie competenze.

Il percorso prevede 60 crediti formativi universitari e si articola in 243 ore di didattica frontale, 72 ore di workshop, 100 ore di tirocinio, oltre allostudio individuale e alla preparazione dell’elaborato finale. Le lezioni si svolgono nel weekend (venerdì pomeriggio e sabato), sia in presenza che in modalità online, con possibilità di fruizione asincrona, rendendole compatibili con l’attività lavorativa.

Particolare attenzione è riservata al rapporto con il mondo professionale: il tirocinio consente agli studentidi collaborare con studi legali e di consulenza, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, tribunali, prefetture, questure, procure, associazioni di settore e agenzie investigative, favorendo l’acquisizione di competenze operative e la costruzione di una rete di contatti utile all’inserimento lavorativo. Accanto agli sbocchi tradizionali, questo Master di perfezionamento scientifico dedica ampio spazio a nuove aree professionali emergenti, come la consulenza per le indagini difensive, la mediazione penale e la giustizia riparativa, ambiti di crescente rilevanza nel sistema giudiziario contemporaneo.

Il piano di studi affronta tematiche di grande attualità, tra cui crimini informatici, psicometria della personalità criminale, criminologia e psicopatologia forense, psicologia intertecnica, sociologia della devianza, antropologia sessuale e giornalismo di settore collegato alla cronaca giudiziaria, garantendo una formazione articolata e coerente con le odierne esigenze di analisi del fenomeno criminoso.

Elemento distintivo del Master sono i workshop, affidati a docenti accademici e professionisti con esperienza diretta sul campo. Tra questi, il workshop di tecniche investigative, condotto da Andrea Galluzzi, investigatore e Ufficiale in congedo, offre ai fruitori una formazione concreta sul metodo investigativo, sull’analisi delle prove e sulla costruzione delle ipotesi. “La criminologia non è solo teoria – spiega Galluzzi – ma analisi, metodo e capacità di leggere la realtà”.

Sul versante giuridico, il Master si avvale della docenza di Franz Sarno, avvocato penalista e docente di Diritto penale, che accompagna gli studenti nella comprensione delle norme e delle procedure penali, fornendo strumenti essenziali per interpretare il fenomeno criminoso dal punto di vista normativo e processuale.

Di particolare rilievo è inoltre l’insegnamento di Strategie antiterrorismo, affidato a Giorgio Battisti, Generale di Corpo d’Armata in congedo. Egli, nel suo corso, propone una lettura del terrorismo come minaccia complessa del contesto globale, analizzando le radici storiche e ideologiche e le dinamiche operative con cui esso si manifesta in ambito internazionale.

A confermare il valore del percorso è anche l’esperienza degli studenti: “Ho scelto questo Master per la sua multidisciplinarietà – racconta Giulia Ruggieri, iscritta alla terza edizione – che mi ha permesso di approfondire sia la psicologia forense sia l’aspetto investigativo e giuridico, anche grazie al tirocinio svolto presso un’agenzia investigativa”.

Il Master consente inoltre di acquisire 60 CFU utili e convertibili per l’accesso a corsi di laurea magistrale in criminologia, psicologia clinica, scienze forensi e politiche della sicurezza, in Italia e all’estero.

Sono previste agevolazioni economiche per appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate, avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, pedagogisti, investigatori privati, educatori e consulenti tecnici.

Le selezioni sono aperte, con avvio del Master previsto a breve, compatibilmente con il completamento delle procedure di ammissione. Un percorso formativo completo, pensato per chi desidera acquisire competenze interdisciplinari nel campo della criminologia, della sicurezza e della giustizia, trasformando la preparazione accademica in capacità operativa concreta e qualificante.

