Monticello The Entertainment SPA: venerdì 23 gennaio una serata dedicata ai nuovi inizi

Monticello Brianza, gennaio 2026 – Gennaio è il mese dei nuovi inizi, il momento in cui, lasciate alle spalle le feste, nasce il desiderio di rallentare e ritrovare un equilibrio più autentico. È da questa esigenza che prende forma “Your New Intentions – Buoni Propositi”, l’evento serale in programma venerdì 23 gennaio a Monticello The Entertainment SPA, punto di riferimento del benessere contemporaneo in Lombardia, pensato per trasformare i buoni propositi in un’esperienza di benessere profonda e consapevole.

A partire dalle 18.00, la SPA si trasforma in uno spazio dedicato all’ascolto di sé, dove corpo e mente vengono accompagnati in un percorso fatto di calore, acqua, musica e rituali sensoriali. Le cerimonie di benessere e gli Aufguss, guidati dagli Aufgussmeister di Monticello, diventano il filo conduttore della serata, invitando a rallentare il respiro, sciogliere le tensioni e creare un momento di reale presenza.

Durante la serata, un DJ set dal vivo accompagna l’esperienza con sonorità morbide e avvolgenti, mentre il bistrot accoglie gli ospiti con un aperitivo a buffet, pensato come pausa conviviale ma sempre in armonia con il ritmo rilassato dell’evento.

A rendere l’esperienza ancora più intima e personale, una postazione dedicata ad astrologia e tarocchi che offre mini-sessioni individuali, pensate come momento simbolico di riflessione e orientamento, per dare forma ai desideri e agli intenti del nuovo anno.

“Your New Intentions” non è solo una serata speciale, ma un invito a vivere il benessere come scelta quotidiana: un tempo sospeso in cui prendersi cura di sé, ascoltarsi e iniziare l’anno con maggiore consapevolezza. Perché il vero buon proposito, spesso, è concedersi lo spazio per fermarsi.