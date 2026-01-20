Il commento di Luciano: posticipi della 21a giornata di serie A

Due i posticipi di ieri per la 21a di serie A, citiamo l’ultimo per primo, come doveroso omaggio ad una prestazione da urlo. Per la serie “neopromosse terribili”, ecco da Roma l’ennesima conferma che l’appellativo, almeno riguardo il Como di Fabregas, è tutt’altro che fuori luogo. E l’Olimpico dei tifosi laziali, ieri sera ne ha dovuto prendere dolorosamente atto, nel conteggiare ben 3 gemme incastonate nella rete del malcapitato Provedel. Gli autori? Beh, ci vuole poco a indovinarne i nomi, perché rispondono a due delle maggiori scoperte di questa squadra che, grazie soprattutto a loro, naviga nei quartieri alti della serie A. Parliamo di Nico Paz e Baturina, ovviamente, e con loro questo Como è uno spettacolo. E sì, può sognare davvero in grande. Anche un posto in Europa, perché no?

Lazio-Como 0-3

In effetti, il colpo in casa della Lazio è una sorta di manifesto programmatico: finisce con un terno secco per la squadra di Fabregas, che in sostanza domina dall’inizio alla fine contro una teorica diretta concorrente. Baturina apre subito i conti segnando dopo un paio di minuti, Nico Paz raddoppia prima della mezz’ora. E sempre l’argentino, servito da un magnifico tacco dello stesso Baturina, chiude i conti già dopo l’intervallo. Nel tabellino anche un rigore che il solito Nico Paz si fa parare da Provedel sullo 0-2, comunque ininfluente sul punteggio finale. A livello di gioco, non c’è partita: il Como gira palla che è un piacere, la Lazio pressa costantemente a vuoto e si rende pericolosa solo con Zaccagni (bravo Butez). Risultato, insomma, tanto pesante quanto ineccepibile. E classifica che vede il Como sempre sesto, ma ora con solo due punti in meno dalla Juve quinta: occhio, che non ci sarebbe poi tanto da stupirsi, se fosse proprio la banda di Fabregas a contendere un posto in Champions alla Vecchia signora…

Cremonese-H-Verona 0-0

Due squadre che non si fanno male, i grigiorossi padroni di casa devono ringraziare Audero, che non permette a Giovane di segnare. Zanetti e i suoi tornano a contatto con il Pisa, ma gli scaligeri non escono contenti dallo Zini. La Cremonese, invece, aggancia il Sassuolo a quota 23 punti, posizione relativamente più che tranquilla, a +6 dal quartetto di coda.

Ora spazio alle coppe, come detto nei commenti di ieri, in attesa del prossimo turno di campionato che partirà venerdì 23 gennaio, con l’anticipo tra i colori nerazzurri di Inter e Pisa.