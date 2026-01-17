Uscire da Milano per scoprire l’alta ristorazione lombarda grazie a Gourmantico

Per chi parte da Milano e hinterland raggiungere la bergamasca per un’esperienza gourmet di altissimo livello è semplice e veloce. Da tre anni è anche eccezionalmente conveniente grazie al progetto GOURMANTICO che raduna ben 21 tavole di Lombardia che offrono un menù completo ad un prezzo calmierato.

L’edizione 2026 di GOURMANTICO è partita il 12 gennaio e proseguirà fino al 2 aprile 2026 ed è una delle iniziative più significative dedicate alla valorizzazione della cucina italiana di qualità. il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Enogastronomica Insieme e celebra l’alta ristorazione come espressione viva di cultura, identità e territorio.

«Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione e di vedere crescere l’associazione anche nel numero dei soci – spiega Camillo Rota, dell’Antica Osteria de Camelì e presidente dell’Associazione Insieme – È la dimostrazione concreta dell’impegno condiviso nella promozione di una cucina che è patrimonio dell’umanità».

Durante il periodo della rassegna, con l’esclusione di San Valentino, i ristoranti aderenti proporranno un menu degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, prenotabile sul sito www.gourmantico.it che viene pensato come una narrazione dell’identità dello chef e del luogo. Unica eccezione il ristorante Villa Elena, due stelle Michelin, che manterrà una propria proposta dedicata. L’obiettivo resta chiaro: rendere l’alta cucina più accessibile senza mai scendere a compromessi sulla qualità.

GOURMANTICO non è una semplice rassegna gastronomica, ma un vero progetto culturale che mette il cibo al centro di un racconto fatto di storia, tradizione e innovazione. Un’occasione per scoprire, o riscoprire, i migliori ristoranti del territorio attraverso un’esperienza curata, consapevole e di alto livello.

I numeri dell’edizione 2025 raccontano il successo dell’iniziativa:

21 ristoranti coinvolti

4 province

000 prenotazioni

000 coperti e ospiti provenienti da tutta la Lombardia

oltre a 180.000 visitatori sul sito ufficiale

Risultati che confermano la validità di un progetto nato per aprire le porte dell’alta cucina a un pubblico più ampio, mantenendo standard rigorosi e il rispetto assoluto per la clientela. Per poter prendere parte a GOURMANTICO, infatti, i ristoratori devono fare richiesta e devono avere requisiti imprescindibili che sono: anzianità dell’attività, riconoscimenti delle guide nazionali, qualità dell’offerta e una politica di prezzo trasparente e coerente con la filosofia dell’evento.

New entry 2026, a pieno titolo, il ristorante Gaudio dei Fratelli Papa (nella foto), che porta nella rassegna l’identità e l’eccellenza gastronomica del territorio bresciano. Un nuovo tassello che amplia il dialogo tra cucine, territori e visioni contemporanee.

Il tema scelto per GOURMANTICO 2026, “Racconti da gustare” invita a vivere la cucina come un linguaggio narrativo:

lo chef è autore

il commensale è lettore

il menu è un racconto che si svela morso dopo morso.

Ogni piatto diventa una storia stagionale e identitaria, capace di evocare ricordi, emozioni, viaggi e suggestioni attraverso profumi, consistenze e colori, da assaporare lentamente. La tavola si afferma come spazio vivo, dove la cucina italiana continua a evolversi senza perdere autenticità.

«La tavola diventa un luogo di relazione, racconto e condivisione – sottolinea Francesca Mauri, del ristorante Impronte e consigliere dell’Associazione – In un contesto culturale sempre più orientato alla velocità, Gourmantico rivendica il valore del tempo dedicato all’esperienza gastronomica: non solo cucina, ma accoglienza, dialogo, memoria e territorio».

Gourmantico 2026, come l’edizione 2025 avrà un’edizione estiva che verrà presentata a giugno 2026.