Uscire da Milano per scoprire l’alta ristorazione lombarda grazie a Gourmantico

Clara Mennella

Per chi parte da Milano e hinterland raggiungere la bergamasca per un’esperienza gourmet di altissimo livello è semplice e veloce. Da tre anni è anche eccezionalmente conveniente grazie al progetto GOURMANTICO che raduna ben 21 tavole di Lombardia che offrono un menù completo ad un prezzo calmierato.

Al centro il presidente Rota tiene alla sua destra Maria Morbi co-founder de Il Saraceno* e, alla sua sinistra, Francesca Mauri

L’edizione 2026 di GOURMANTICO è partita il 12 gennaio e proseguirà fino al 2 aprile 2026 ed è una delle iniziative più significative dedicate alla valorizzazione della cucina italiana di qualità. il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Enogastronomica Insieme e celebra l’alta ristorazione come espressione viva di cultura, identità e territorio.

«Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione e di vedere crescere l’associazione anche nel numero dei soci – spiega Camillo Rota, dell’Antica Osteria de Camelì e presidente dell’Associazione Insieme – È la dimostrazione concreta dell’impegno condiviso nella promozione di una cucina che è patrimonio dell’umanità».

Durante il periodo della rassegna, con l’esclusione di San Valentino, i ristoranti aderenti proporranno un menu degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, prenotabile sul sito www.gourmantico.it che viene pensato come una narrazione dell’identità dello chef e del luogo. Unica eccezione il ristorante Villa Elena, due stelle Michelin, che manterrà una propria proposta dedicata. L’obiettivo resta chiaro: rendere l’alta cucina più accessibile senza mai scendere a compromessi sulla qualità.

GOURMANTICO non è una semplice rassegna gastronomica, ma un vero progetto culturale che mette il cibo al centro di un racconto fatto di storia, tradizione e innovazione. Un’occasione per scoprire, o riscoprire, i migliori ristoranti del territorio attraverso un’esperienza curata, consapevole e di alto livello.

I numeri dell’edizione 2025 raccontano il successo dell’iniziativa:

  • 21 ristoranti coinvolti
  • 4 province
  • 000 prenotazioni
  • 000 coperti e ospiti provenienti da tutta la Lombardia
  • oltre a 180.000 visitatori sul sito ufficiale

Risultati che confermano la validità di un progetto nato per aprire le porte dell’alta cucina a un pubblico più ampio, mantenendo standard rigorosi e il rispetto assoluto per la clientela. Per poter prendere parte a GOURMANTICO, infatti, i ristoratori devono fare richiesta e devono avere requisiti imprescindibili che sono: anzianità dell’attività, riconoscimenti delle guide nazionali, qualità dell’offerta e una politica di prezzo trasparente e coerente con la filosofia dell’evento.

Ristorante Gaudio

New entry 2026, a pieno titolo, il ristorante Gaudio dei Fratelli Papa (nella foto), che porta nella rassegna l’identità e l’eccellenza gastronomica del territorio bresciano. Un nuovo tassello che amplia il dialogo tra cucine, territori e visioni contemporanee.

Il tema scelto per GOURMANTICO 2026, “Racconti da gustare” invita a vivere la cucina come un linguaggio narrativo:

  • lo chef è autore
  • il commensale è lettore
  • il menu è un racconto che si svela morso dopo morso.

Ogni piatto diventa una storia stagionale e identitaria, capace di evocare ricordi, emozioni, viaggi e suggestioni attraverso profumi, consistenze e colori, da assaporare lentamente. La tavola si afferma come spazio vivo, dove la cucina italiana continua a evolversi senza perdere autenticità.

«La tavola diventa un luogo di relazione, racconto e condivisione – sottolinea Francesca Mauri, del ristorante Impronte e consigliere dell’Associazione – In un contesto culturale sempre più orientato alla velocità, Gourmantico rivendica il valore del tempo dedicato all’esperienza gastronomica: non solo cucina, ma accoglienza, dialogo, memoria e territorio».

Gourmantico 2026, come l’edizione 2025 avrà un’edizione estiva che verrà presentata a giugno 2026.

