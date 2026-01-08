Sveglia Sala, le violenze dei maranza sono una emergenza sociale di Milano

Ancora una violenza, ancora un accoltellamento di un 15 enne a Milano sabato pomeriggio. Questa volta si tratta di un giovane che è intervenuto per difendere un amico da un nordafricano che voleva rapinarlo del giubbotto nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il ventenne nordafricano, sorpreso dalla reazione del 15enne ha reagito con un taglio fra mento e bocca e altri 2 fendenti: una violenza inaudita che ha sfregiato al viso un ragazzino, si spera in maniera rimediabile da un intervento di chirurgia plastica.

L’episodio segue altre violenze di maranza in Corso Buenos Aires e si verifica poco dopo che il Comune ha deciso di non organizzare il Concerto del 31 sera in Piazza Duomo per evitare le molestie e le violenze verificatesi in passato.

Non sono casi isolati, purtroppo, come si capisce leggendo le cronache.

Come ha ben scritto sul Corriere la mamma di uno dei 4 ragazzini aggrediti alle 19,30 in Corso Buenos Aires, ” è una emergenza sociale”.

E come tale andrebbe combattuta da tutte le istituzioni. Sbaglia chi non coglie la gravità del fenomeno. Lo ripeto da mesi. Come si fece col terrorismo, con la mafia, coi rapimenti occorre organizzare subito l’azione repressiva. E bisogna mettere subito al tavolo un gruppo specializzato di magistrati, di giustizia minorile, di investigatori delle Forze dell’Ordine, di Polizia Locale e sicurezza Atm e Ferrovie Nord.

E’ chiaro che non siamo di fronte a criminalità particolarmente “esperta” e quindi delle indagini ad hoc riuscirebbero a sgominare presto questi gruppi, che sono comunque pericolosi perché si muovono senza logica, senza freni inibitori, con la violenza efferata e animati da odio e rivalsa verso i coetanei.

Questa coordinamento tra le istituzioni dovrebbe essere richiesto e promosso dal Sindaco di Milano visto che è soprattutto Milano il teatro di queste quotidiane aggressioni da parte di “maranza” che ormai arrivano da tutta la Lombardia. E sono i ragazzi e le ragazze milanesi le vittime non solo in quando aggrediti e traumatizzati ma anche in quanto limitati nella libertà di muoversi e di divertirsi. E anche molti genitori sono terrorizzati da questa emergenza, hanno paura di questo” clima” nel quale tutti girano con la “lama”.

Invece sull’emergenza violenza giovanile / “maranza” da Palazzo Marino è il silenzio più totale. E oltre l’impegno di tutti nella fase repressiva ci sarebbe da lavorare anche sulla prevenzione e sulla educazione, dove soprattutto il Comune potrebbe lavorare sullo sport, sulle attività extrascolastiche per coloro le cui famiglie non hanno mezzi.

Invece Sala e la Giunta PD non stanno lavorando nemmeno su questo, forse imbarazzati perché non sono stati capaci di realizzare l’integrazione che predicavano.

E ogni giorno che passa senza interventi aumenta la tracotanza dei maranza!