Un 2025 pieno di riconoscimenti per la pizzeria BIGA

E’ giunto a conclusione un anno decisamente felice per BIGA, il brand dell’imprenditore Gennaro Esposito e del pizzaiolo Simone Nicolosi (nella foto) che a Milano conta due sedi strategiche: in Via Alessandro Volta 20, zona Moscova e in Via Antonio Pollaiuolo 9, zona Isola.

Già lo scorso anno il pizza-chef Simone Nicolosi è stato proclamato “Rivelazione dell’anno 2024” dalla guida “Pizza e Cocktail” di Identità Golose, ma è nel 2025 che ha realizzato un sogno, quello di entrare nella classifica 50 Top Pizza Italia la guida dedicata alle migliori pizzerie e curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

E i riconoscimenti non sono finiti qui perché la proposta senza glutine di Biga Milano ha ottenuto la certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia) e il premio Pizza Gluten Free dell’anno dalla Guida Milano e Lombardia a Tavola 2025.

“L’ingresso in 50 Top Pizza Italia 2025 è un sogno che si realizza – raccontano il proprietario Gennaro Esposito e Simone Nicolosi – Il duro lavoro premia con risultati tangibili all’interno degli store, ma i premi e le classifiche servono a farci capire che effettivamente la costanza e la ricerca portano anche a dei riconoscimenti che sono la ciliegina sulla torta. Siamo felici di questo traguardo, arrivato dopo tanta costanza e quotidiana attenzione agli impasti, alle materie prime, al servizio e agli store stessi”.

Gli impasti sono, in effetti, il fiore all’occhiello della proposta di Biga: dal classico disponibile in versione contemporanea o a ruota di carro, creato con farine poco raffinate, al padellino con impasto ai multicereali, cacao amaro e caffè, ma soprattutto l’impasto senza glutine, preparato nella sede di Via Antonio Pollaiuolo grazie al reparto “gluten free” appositamente allestito, tutti preparati con la biga al 100%, il prefermento caratterizzato da un’alta idratazione e da una lievitazione che dura almeno 36 ore e regala leggerezza, gusto e digeribilità.

Simone Nicolosi, classe 1978, è milanese con origini siciliane e vanta più di vent’anni di esperienza, iniziata all’interno di una pizzeria di Castellammare di Stabia, ogni pizza è ideata e realizzata da lui, usando solo ingredienti di pregio. La conoscenza delle materie prime e la voglia di Simone di creare sempre nuovi abbinamenti, contrasti e sapori, rendono il prodotto finale un’entusiasmante esperienza per il palato.

BIGA – Via Alessandro Volta 20 e Via Antonio Pollaiuolo 9 MILANO

www.bigamilano.it