Lombardia, tornano i “treni della neve” per località di montagna

Anche per questa stagione Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca saranno raggiungibili con i “Treni della neve”. I collegamenti ferroviari fanno parte di pacchetti che comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le suddette località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass. I biglietti sono acquistabili online sul sito Gite in Treno di Trenord, su Discovera e su Snowit.

Novità di quest’anno è la possibilità di arricchire i pacchetti di Aprica, Piani di Bobbio e Chiesa Valmalenco con un drink, un Aperol Spritz a prezzo scontato, grazie alla partnership con Aperol.

Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 67 euro e quello bigiornaliero a 98 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 118 euro per un giorno e 180 euro per due giorni.

Anche per chi vuole sciare in Valmalenco sono disponibili quattro pacchetti che comprendono il viaggio da qualsiasi stazione della Lombardia fino a Sondrio, la navetta verso Chiesa in Valmalenco e lo skipass per una o due giornate. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 67 euro e quello bigiornaliero a 98 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 118 euro per un giorno e 180 euro per due giorni.

Valida solo la domenica, la proposta per Madesimo comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, la navetta per gli impianti sciistici e lo skipass giornaliero. Sono due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 65 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 114 euro.

L’offerta per chi vuole sciare ai Piani di Bobbio comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Lecco, il tragitto in bus navetta fino al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero, al costo di 65 euro.

Per Domobianca, infine, il pacchetto a 55 euro include il viaggio in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Domodossola, il bus navetta e lo skipass giornaliero.