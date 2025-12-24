Silvio Vartolo nominato segretario nazionale vicario del Partito dei Pensionati

Silvio Vartolo nuovo segretario nazionale vicario del Partito dei Pensionati .

Da poche ore il Partito dei Pensionati e lavoratori ha cambiato volto e struttura. Arriva al vertice Silvio Vartolo che da vice segretario viene promosso a Segretario Nazionale Vicario con delega alle pubbliche relazioni nel mondo. In effetti sarà il braccio politico del partito per tutte le candidature a livello nazionale e internazionale. Insieme al Segretario Nazionale Antonio de Lieto gestiranno trattative e obiettivi a favore di lavoratori e Pensionati.

Ultimo è l’accordo di massima con i leader di Sismo Italiani Tullio Zembo e Andrea Pacia. Un accordo voluto da Silvio Vartolo a favore dei nostri Discendenti nel mondo. Silvio Vartolo dichiara “Questa volta potrebbero aprirsi le porte del Parlamento Italiano al Partito Pensionati E questo consentirebbe Progetti quasi esclusivamente per Discendenti e Pensionati quasi sempre esclusi da tutte le leggi di stabilità e varie finanziarie governative fatte di tagli. “Ora basta veramente” aggiunge Vartolo” da oggi con l’alleanza di ferro Siamo Italiani e Pensionati Italiani e nel mondo tanti obiettivi sono raggiungibili.