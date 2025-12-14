MONTICELLO THE ENTERTAINMENT SPA festeggia il Capodanno 2026 con “La fabbrica dei sogni”

Via San Michele 16/D – Loc. Cortenuova – Monticello Brianza (LC) 23876

Monticello Brianza – Il 31 dicembre Monticello The Entertainment SPA si trasforma in una vera e propria Fabbrica del Cioccolato, pronta ad accogliere gli ospiti in un Capodanno spettacolare, emozionale e multisensoriale. “La Fabbrica dei Sogni – Capodanno 2026” sarà una notte in cui il benessere incontra la fantasia e l’arrivo del nuovo anno diventa un viaggio tra atmosfere fiabesche, gusto, divertimento e relax sotto le stelle.

Ispirata al mondo magico e visionario di Willy Wonka, l’intera struttura verrà allestita con scenografie e dettagli che richiamano l’immaginario della famosa Fabbrica del Cioccolato: luci, elementi teatrali, carrettini tematici e postazioni che renderanno il centro un luogo da vivere e scoprire passo dopo passo. All’ingresso, ogni ospite riceverà una tavoletta di cioccolato, nascondiglio di cinque preziosi “Golden Ticket”, che verranno estratti durante la serata e daranno accesso a premi speciali firmati Monticello The Entertainment SPA.

Il Capodanno non sarà solo festa, ma una vera esperienza di benessere. Gli ospiti potranno infatti partecipare a cerimonie Aufguss, rituali sonori e trattamenti a tema cacao come la maschera cacao e miele o il fango al cioccolato. A disposizione, per chi desidera un momento ancora più esclusivo, anche massaggi da 25 minuti prenotabili in anticipo e perfino una suite privata, per vivere la serata in totale intimità.

L’atmosfera sarà arricchita da un allestimento pensato per stupire e divertire: fontane di cioccolato, carrello dello zucchero filato, carrettino dei popcorn al cioccolato e persino un carretto dei gelati trasformato in una postazione di scrub profumati da utilizzare durante la serata. Il filo conduttore è unico: far vivere un Capodanno sorprendente e fuori dagli schemi, in perfetto stile Monticello The Entertainment SPA.

Come da tradizione, anche il gusto avrà un ruolo centrale. La serata inizierà con un aperitivo di benvenuto servito tra le vasche interne, seguito dal cenone di Capodanno organizzato tra bistrot e pool bar e, infine, da un ricco buffet di dolci. Il brindisi della mezzanotte verrà condiviso nelle vasche benessere, dove musica, luci e vapori renderanno l’atmosfera davvero magica.

Il momento più scenografico della notte arriverà verso le 23:30, quando, all’esterno, andrà in scena una performance luminosa e teatrale, con una speciale sorpresa al termine per tutti gli ospiti.

Per partecipare, sono disponibili due formule: l’ingresso con cena a partire dalle 18:00 oppure l’ingresso serale dalle 22:30 senza cena, al costo di 120 euro. I massaggi da 25 minuti possono essere prenotati in anticipo a un prezzo speciale.

Il Capodanno firmato Monticello The Entertainment SPA è un’esperienza che non si limita a celebrare l’arrivo del nuovo anno, ma lo trasforma in un ricordo da custodire. Una notte dove l’immaginazione diventa realtà, il benessere si fa spettacolo e il divertimento diventa parte integrante di un percorso multisensoriale unico.