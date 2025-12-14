Il commento di Luciano: anticipi della 15a giornata di serie A

Buongiorno, e buona domenica a tutti. Quattro anticipi (Lecce-Pisa il primo, venerdì 12 dicembre) hanno aperto la giornata n.15 di serie A, con risultati abbastanza rispondenti ai pronostici, vediamo quali:

Lecce-Pisa 1-0

L’anticipo salvezza del venerdì, Lecce-Pisa, termina con la vittoria dei salentini. La partita si stappa a metà della ripresa e lo fa col primo gol in Serie A di Stulic. Secondo successo di fila in casa per gli uomini di Di Francesco, che volano a +6 sul terzultimo posto occupato dal Pisa di Gilardino, alla terza sconfitta consecutiva.

Torino-Cremonese 1-0

Successo preziosissimo del Torino, dopo 3 sconfitte di fila, a inaugurare nel migliore dei modi la nuova era targata Petrachi (bis). Una prestazione convincente per gli uomini di Baroni, che giocano meglio e creano più di una Cremonese un po’ spenta. L’1-0 finale porta la firma di Vlasic, al secondo gol consecutivo dopo quello inutile contro il Milan. Risultato che toglie i piemontesi, almeno per il momento, dalle sabbie mobili della bassa classifica, mentre per i grigiorossi niente aggancio alla Juventus, dopo due successi di fila in campionato restano al palo.

Parma-Lazio 0-1

90 minuti strani e indecifrabili: la Lazio parte molto forte, poi recupera il Parma che cresce nel corso del primo tempo. Espulso Zaccagni al 42′, poi un altro rosso all’indirizzo di Basic che lascia in 9 i suoi. Ci pensa Noslin nel finale a portare avanti i biancocelesti e a regalare 3 punti a Sarri. Grande delusione per il Parma.

–

Atalanta-Cagliari 2-1

Un’ottima Atalanta, quella di Palladino di ieri sera, che in velocità sulla sinistra fa male agli ospiti. Lookman e De Ketelaere sono ispirati, mentre il piede caldo e anche il tacco, con il quale trova la rete del vantaggio dopo pochi minuti, deviando un diagonale di Zappacosta. I padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, ma Caprile e la difesa si salvano. Nel finale di primo tempo però il Cagliari ha l’occasionissima per il pareggio, l’incornata di Borrelli su cross di Folorunsho finisce di un soffio a lato. Ripresa più equilibrata, il Cagliari tiene botta e la Dea non punge, tanti cambi rallentano i ritmi. Ma gli ospiti ci credono, e con il neo entrato Gaetano trovano il pareggio grazie al triangolo bellissimo con Esposito. Gli ospiti ci credono, ma vengono subito freddati dal solito Scamacca che due minuti dopo riporta avanti i suoi su cross di Samardzic. Nel recupero Luvumbo troverebbe il pari, ma Folorunsho nell’assist è chiaramente in offside. Avanti dunque l’Atalanta.

Il resto del calendario propone oggi 5 incontri, con tutte le big in campo a partire dalle 12,30 con Milan-Sassuolo, poi alle 15 Fiorentina-H.Verona e Udinese-Napoli, alle 18 Genoa-Inter e infine Bologna-Juventus alle 20,45.

Unico posticipo domani sera, alle 20,45 Roma-Como.

A domani per i commenti della domenica, buon pomeriggio!