La Baita Valtellinese: Pizzoccheri, Bresaola & Co. a due passi da Milano

La Valtellina è conosciuta e molto amata per i suoi paesaggi, per la gente semplice e accogliente e anche per i suoi vini e la sua cucina che, come nessuna, è capace di raccontare il territorio di montagna e di trasmettere calore e convivialità.

Difficile non innamorarsene anche perché è incredibilmente identitaria, i piatti che si apprezzano nei rifugi, nelle baite, nei ristoranti, sono esattamente gli stessi che vengono preparati in casa, un’offerta che racconta poco di innovativo ma che rimane antica e, allo stesso tempo, moderna più che mai.

Ed è voluto rimanere fedele a queste tradizioni anche Nicolò Caparra, imprenditore alla guida di Whim Group, che nel 2023 ha dato vita a Seregno a La Baita Valtellinese, un locale che porta, in piena Brianza, le stesse emozioni delle tavole di Sondrio, Bormio, Livigno e di tutti i paesi di Valtellina.

Un grande spazio (120 posti) in una corte di palazzi moderni che, già dalle ampie vetrate, racconta che si sta per intraprendere un viaggio. Al suo interno La Baita Valtellinese è un caldo abbraccio… legno, immagini alle pareti, tovaglie e mise en place ci teletrasportano fra le montagne di Lombardia.

Ma sono i piatti ciò che completa il racconto: taglieri con bresaola, formaggi e salumi tipici, sciàtt croccanti e irresistibili, i pizzoccheri che vengono tirati a mano ogni mattina, la polenta taragna, i tzigoiner, le costine… tutto secondo le ricette originali e preparato con materie prime di qualità che arrivano direttamente da produttori locali. L’atmosfera è amichevole e familiare, tanti amici e famiglie con bambini ai quali è dedicato un menù al costo di 14 euro. Anche per i menù degli adulti i prezzi sono all’insegna dell’accessibilità, si può assaggiare un po’ di tutto rimanendo in uno scontrino “leggero” o addirittura provare le super offerte dal lunedì al giovedì a cena con “Pizzoccheri e SciattAllYou Can Eat” a 25 € a persona, mentre la domenica a cena, gli ospiti possono gustare “Costine al Lavècc” in formula AllYou Can Eat: tutte le costine che si desiderano, preparate nel tradizionale tegame di pietra ollare, al prezzo fisso di 17 € a persona.

In chiusura una vera chicca introvabile altrove, il Gelato mantecato al Braulio, amaro di erbe identitario come nessun altro.

La Baita Valtellinese

Via Cristoforo Colombo, 16 – Seregno MB

Telefono: 0362 070044

www.labaitavaltellinese.it

Aperto a cena dal martedì al venerdì – sabato e domenica anche a pranzo