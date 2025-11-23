Da Spluga a Sorico le pizze contemporanee del maestro Alfio Colombo

La strada è di passaggio, strategica per chi scende dalla Valtellina o dalla Valchiavenna che sono molto frequentate dai milanesi sia in inverno che nella bella stagione. Ma Sorico, che si trova nell’alto Lago di Como, uno dei paesaggi più belli di Lombardia, merita anche una bella passeggiata di un giorno e Spluga Pizzeria Contemporanea diventa una tappa irrinunciabile per conoscere le pizze e i lievitati di Alfio Colombo che sono fra i più buoni d’Italia.

Alfio è da qualche anno il patron del locale che era la trattoria di famiglia e che, nelle sue mani è diventato il regno delle pizze contemporanee, soavi e leggerissimi lievitati nati da tanto studio sulle farine e sui processi di lievitazione che vengono offerte sia nelle versioni classiche che gourmet, con topping di alta cucina, ricette e ingredienti di altissima qualità che rendono ancora più preziose le basi soffici, croccanti, ad alta idratazione… tutte digeribilissime e dal gusto indimenticabile.

Il lievito madre non ha segreti per Alfio Colombo che lo studia costantemente e, oltre alle pizze, lo mette alla base di pane, biscotti e dolci lievitati, tra i quali panettoni, colombe e della Nuvola di Como, dolce tipico del territorio farcito con confettura. Delizie che si possono acquistare nell’Atelier/laboratorio di fronte alla Pizzeria.

Dal mese di ottobre e fino al maggio 2026 Spluga Pizzeria Contemporanea mette in scena un ciclo esclusivo di serate gourmet che celebrano l’incontro tra l’arte della pizza e la cucina stellata: “Tra Spicchi e Stelle” un’idea di Alfio Colombo, che ospiterà nel suo locale, sette amici e chef d’eccellenza che prepareranno dei topping esclusivi da abbinare a cinque impasti lievitati. In abbinamento una degustazione di vini in collaborazione con TrussoniBeverage e con il supporto di ForHotel e SpecialCoffee®

Il costo a persona per ogni serata è di €48, inclusa la degustazione vini. La prenotazione è obbligatoria: Tel. 0344 84124 – pizzeria@splugalakecomo.it

Questo il calendario delle prossime serate:

12 dicembre – Chef ospite Stefano Masanti – Ristorante Il Cantinone – Madesimo (SO) 1* Michelin

6 febbraio – Chef ospite Salvatore Ciccarelli – Ristorante Maeba – Ariano Irpino (AV) 1* Michelin

13 marzo – Chef ospite Roberto Tonola – Ristorante Lanterna Verde – Villa di Chiavenna (SO) 1* Michelin

17 aprile – Chef ospite Marco Caputi – Ristorante Veritas – Napoli – 1* Michelin