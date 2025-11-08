Ristorante Milano Bistrot nel cuore di Milano accoglienza e qualità

Un locale per tutti i momenti della giornata, accogliente, caldo, elegante ma informale e con un’atmosfera che ricorda i bistrot parigini e i caffè storici della Mitteleuropa?
Segnate in agenda il nome di Milano Bistrot e l’indirizzo di via Pisacane 57, a pochi passi da Porta Venezia, dai Giardini e da Corso Buenos Aires ma in posizione strategica e tranquilla, riservata e signorile.
Milano Bistrot è un locale che non assomiglia a nessun altro, perché Massimo Scopelliti, il titolare, ha voluto un luogo che rispecchiasse il suo gusto personale e le sue passioni. Un imprenditore che si è fatto da sé, innamorato dei viaggi, della buona cucina e del bello in tutte le sue forme, con una storia di famiglia legata alla ristorazione e quindi un conoscitore della cucina e delle materie prime.
Il locale ha grandi spazi, un bancone-bar ampio e personalizzato da oggetti vintage e da collezione, una sala a disposizione per eventi personalizzati e un dehor per le colazioni e gli aperitivi arredato con elementi di pregio arrivati direttamente dalla Francia. Si, le colazioni, perché Milano Bistrot è aperto dalle 9 di mattina alle 23 tutti i giorni tranne la domenica e la grande cucina, completamente rinnovata nel 2022, anno dell’apertura, è sempre funzionante, per tutti i momenti della giornata, per tutti i gusti e i desideri, proprio come nelle grandi metropoli del mondo.
Cosa propone il menù che si rinnova periodicamente, mantenendo fermi i suoi “cavalli di battaglia”? Sia carne che pesce cucinati con maestria dallo chef e presentati su grandi piatti da portata perché le porzioni sono davvero generose. Non mancano i classici della cucina milanese con un risotto con l’osso buco fra i migliori in città, poi diverse proposte vegetali, primi piatti anche su richiesta e una fragrante focaccia della casa che viene offerta insieme al cestino del pane.
Molto interessante la carta dei vini e dei dessert con la sorpresa finale del conto che è decisamente contenuto rispetto alla qualità delle portate e del servizio.
Si esce con il proposito di ritornare per provare altri piatti, altre emozioni.
Milano Bistrot
Via Carlo Pisacane, 57 – Milano – Telefono: 02 4953 2817
www.milanobistrot.it
Giornalista professionista fin da giovanissima inizia scrivendo di moda, attualità e costume su Cosmopolitan e Capital. Dal 1997 al 2022 è redattore al Sole24Ore coltivando in parallelo la passione per le storie legate al food&wine.
Scrive per l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, gira l’Italia con la troupe di Gustochannel e dal 2011 fino al maggio 2017 è stata Vicedirettore di Italia a Tavola.