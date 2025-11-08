Ristorante Milano Bistrot nel cuore di Milano accoglienza e qualità

Un locale per tutti i momenti della giornata, accogliente, caldo, elegante ma informale e con un’atmosfera che ricorda i bistrot parigini e i caffè storici della Mitteleuropa?

Segnate in agenda il nome di Milano Bistrot e l’indirizzo di via Pisacane 57, a pochi passi da Porta Venezia, dai Giardini e da Corso Buenos Aires ma in posizione strategica e tranquilla, riservata e signorile.

Milano Bistrot è un locale che non assomiglia a nessun altro, perché Massimo Scopelliti, il titolare, ha voluto un luogo che rispecchiasse il suo gusto personale e le sue passioni. Un imprenditore che si è fatto da sé, innamorato dei viaggi, della buona cucina e del bello in tutte le sue forme, con una storia di famiglia legata alla ristorazione e quindi un conoscitore della cucina e delle materie prime.

Il locale ha grandi spazi, un bancone-bar ampio e personalizzato da oggetti vintage e da collezione, una sala a disposizione per eventi personalizzati e un dehor per le colazioni e gli aperitivi arredato con elementi di pregio arrivati direttamente dalla Francia. Si, le colazioni, perché Milano Bistrot è aperto dalle 9 di mattina alle 23 tutti i giorni tranne la domenica e la grande cucina, completamente rinnovata nel 2022, anno dell’apertura, è sempre funzionante, per tutti i momenti della giornata, per tutti i gusti e i desideri, proprio come nelle grandi metropoli del mondo.

Cosa propone il menù che si rinnova periodicamente, mantenendo fermi i suoi “cavalli di battaglia”? Sia carne che pesce cucinati con maestria dallo chef e presentati su grandi piatti da portata perché le porzioni sono davvero generose. Non mancano i classici della cucina milanese con un risotto con l’osso buco fra i migliori in città, poi diverse proposte vegetali, primi piatti anche su richiesta e una fragrante focaccia della casa che viene offerta insieme al cestino del pane.

Molto interessante la carta dei vini e dei dessert con la sorpresa finale del conto che è decisamente contenuto rispetto alla qualità delle portate e del servizio.

Si esce con il proposito di ritornare per provare altri piatti, altre emozioni.

Milano Bistrot

Via Carlo Pisacane, 57 – Milano – Telefono: 02 4953 2817

www.milanobistrot.it