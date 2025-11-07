Il contributo dello Studio Belvedere alle innovazioni e alla tutela del territorio: 8-20 novembre 2025 ADI Design Museum, Milano

In occasione del 50° anniversario dello Studio BLV – Belvedere & Partners, l’ADI Design Museum ospita la mostra “Quando l’essenziale è invisibile agli occhi. Il contributo dello Studio Belvedere alle innovazioni e alla tutela del territorio”, dall’8 al 20 novembre 2025. L’esposizione è a cura di Luciano Galimberti, con il coordinamento scientifico di Valentina Fisichella, il progetto di allestimento di Mario Cucinella, MCA – Mario Cucinella Architects con Michela Galli e il progetto editoriale di Luca Mocarelli.

La mostra rappresenta un’occasione di riflessione sulla complessità delle dinamiche di valorizzazione del territorio e sul contributo dello studio alle trasformazioni urbane. Il percorso espositivo mette in relazione i molteplici fattori che influenzano i processi di innovazione territoriale, approfondendo tre casi studio sulla città di Milano rispetto ai quali il ruolo dello Studio Belvedere è stato determinante.

Il progetto culturale è nato da un processo corale di condivisione, con il coinvolgimento dell’intero Studio e della collaborazione dell’ADI Design Museum, che è al contempo uno dei casi studio esposti.

Il percorso di visita si sviluppa lungo una timeline che abbraccia cinque decenni, dal 1975 al 2025, restituendo, con foto, video, disegni, dati e testimonianze, la storia dello Studio e il suo dialogo con i grandi cambiamenti sociali e normativi che hanno mutato il volto della città e del Paese. Una mostra che ripercorre anche mezzo secolo di storia di Milano, raccontando una città capace di evolvere e di reinventarsi.

La mostra è affiancata dall’omonimo volume, a cura di Luca Mocarelli, professore ordinario di storia economica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Mocarelli ripercorre la storia della città e il ruolo dello Studio Belvedere, che ha saputo accompagnare istituzioni pubbliche e operatori privati nei processi di rigenerazione, coniugando competenze legali e visione strategica. Un progetto editoriale che intende raccontare la trasformazione del nostro Paese dagli anni Settanta a oggi, con i contributi di Luciano Galimberti, Valentina Fisichella, Mario Cucinella, Antonio Belvedere, Fabrizio Pierandrei, Stefano Anfossi e Gianni Verga. Un percorso fra transizioni industriali, cambiamenti sociali e vasti progetti di riqualificazione urbana.

La mostra è accompagnata da iniziative dedicate al pubblico dei più piccoli e alle famiglie, a cura dello Junior Lab dell’ADI Design Museum, con l’obiettivo di coinvolgere anche i bambini a conoscere e progettare la propria porzione di città, nel segno di una consapevolezza civica e del rispetto delle regole.

La mostra rappresenta la seconda tappa del progetto celebrativo per i 50 anni di BLV – Belvedere & Partners, avviato all’inizio del 2025 con la piantumazione di un Ginkgo Biloba e un intervento artistico in Piazza Duse, sede storica dello studio.

BLV – Belvedere & Partners è un primario Studio legale italiano con cinquant’anni di esperienza nel Real Estate e una competenza unica nella pianificazione urbanistica, riguardo agli interventi di rigenerazione urbana, all’edilizia, alle operazioni di compravendita di asset e portafogli immobiliari, nonché negli appalti privati e nella contrattualistica pubblica, nelle procedure di gara e nei PPP, oltre che nel diritto ambientale.

ADI Design Museum di Milano diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale attraverso l’esposizione della collezione permanente del premio Compasso d’Oro – memoria storica del design italiano dal 1954 ad oggi – e la produzione di mostre tematiche con focus sul design contemporaneo, esposte anche all’estero in tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. Un museo dinamico, un centro culturale all’insegna della contemporaneità e della ricerca, che mira a svolgere un ruolo attivo all’interno della rete museale globale. Un luogo capace di uscire dai confini tradizionali dei centri deputati alla cultura e aprirsi alla complessità di una realtà globalizzata in tutte le sue manifestazioni, stabilendo contatti tra il mondo del design e quello delle imprese, della moda, dell’architettura, dell’arte, della scienza, della tecnologia.

“Quando l’essenziale è invisibile agli occhi. Il contributo dello Studio Belvedere alle innovazioni e alla tutela del territorio”

Mostra BLV – Belvedere & Partners

ADI Design Museum – Piazza Compasso d’Oro 1, Milano

Ingresso da via Ceresio 7 – via Bramante 42

8 – 20 novembre 2025 h 10.30 – 20.00 tutti i giorni tranne il venerdì



Per Informazioni:

support@adidesignmuseum.org

Tel. 344 3460619