Oggi è l’ora del sogno, per cambiare il mondo

Si è chiusa una porta di sangue e di macerie in Medio Oriente, due anni di ferocia disumana, di bestiali vendette, di brutale violenza.

Pace e l’accordo firmato è la proiezione nel tempo di una difficile ma necessaria convivenza, di un domani che si spera di equità e giustizia.

Oggi non è fuori luogo abbandonarsi al sogno, cancellare quell’ego di prevaricazione e violenza che persiste, nonostante la prospettiva, nelle piazze, nelle manifestazioni rabbiose.

Il sogno dà forza, volontà, determinazione anche per cambiare il mondo.

E ricordare Martin Luther King non è inopportuno: è la visione di ciò che può essere, di ciò che deve essere la società.

“Io ho un sogno…”

Il suo è il discorso di un leader pacifista, un’attivista della democrazia, parole sincere dell’anima.

“…Io ho un sogno, che un giorno «ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati; i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati; e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno.»

E’ questa la nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud.

Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi.

Quello sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio sapranno cantare con significati nuovi: «Paese mio, di te, dolce terra di libertà, di te io canto; terra dove morirono i miei padri, terra orgoglio del pellegrino, da ogni pendice di montagna risuoni la libertà…”

Deponiamo le armi delle parole, delle piazze, dei sentimenti ingiusti e cantiamo insieme.