Da Mater Bistrot il fine dining è etico e rilassato

Mater Bistrot viene inaugurato nel 2018 ed è tra i primi locali a Milano a proporre i vini naturali, in abbinamento a proposte di cucina creativa. L’idea nasce dall’incontro tra il giovane e talentuoso chef Alex Leone (nella foto di apertura) e il duo formato da Giuseppe Pillone e Salvatore Giannone, che dopo aver passato anni a lavorare in tandem su progetti creativi in campo pubblicitario hanno deciso di assecondare la comune passione per il buon cibo e vino, dando forma a un locale in grado di raccontare il loro modo di vivere e pensare il mondo della ristorazione.

L’idea era quella di costruire un luogo con un’anima, dove le persone potessero stare bene e vivere un’esperienza culinaria emozionante, ma puntando sulla sostenibilità. Da qui la scelta di proporre vini naturali, materie prime provenienti da produttori e artigiani quanto più a filiera corta e da agricoltura biologica o biodinamica. Le ricette seguono scrupolosamente la stagionalità degli ingredienti utilizzati e le parti di scarto alimentare trovano nuova vita con fermentazioni, fondi, salse e persino liquori di produzione propria, anche l’olio delle fritture trova nuovi utilizzi, grazie ad una azienda che lo trasforma in carburante.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, vista la cura del dettaglio, il servizio preciso e una cucina giocosa e irriverente che stupisce ed emoziona con piatti dai colori vibranti e dalle geometrie scomposte che stuzzicano tutti i sensi, un fine dining rilassato e informale che è sulla Guida Michelin, Identità Golose e Le Guide L’Espresso.

L’ambiente è urban chic con vetrate a tutta altezza che affacciano sulla strada, luci morbide e poltroncine retrò, tavoli di marmo e legno, allure vintage che si mescola ad inaspettati dettagli più ruvidi e street. Nella sala spicca il bancone, che si appoggia sulla luminosa cucina a vista dove Alex Leone e la sua brigata preparano, compongono e impiattano, a fare da cornice le bottiglie più curiose di una collezione di vini che i patron di Mater portano avanti con passione.

I vini da Mater Bistrot sono i co-protagonisti dell’esperienza culinaria e anzi la esaltano. Del resto, Mater nasce per l’amore verso i vini naturali e il desiderio originario di portare a Milano un fenomeno che qualche anno fa era in stato embrionale. Solo vino vero, quello dei vignaioli, che cambia di sapore da anno in anno e non viene alterato per seguire mode e gusti convenzionali.

Accanto a proposte più istituzionali, il menu prevede una sezione di piccoli piatti da mangiare con le mani, pensati per essere gustati e condivisi tra i commensali durante un aperitivo sostanzioso o come entrée per stuzzicare il palato.

Il menu degustazione Bendati e Guidati, poi, offre un percorso vario e stimolante, che esplora sapori e tecniche differenti nell’ottica del divertissement culinario.

Mater Bistrot

Via Sottocorno, 1 Milano – www.materbistrot.it