Milano violenta: quando una buona causa diventa solo un pretesto per sfogare la rabbia

Milano non è solo il cuore della finanza, ma anche il palcoscenico di un dissenso patetico, che si auto-distrugge con la stessa rabbia con cui pretende di cambiare il mondo. L’episodio di violenza avvenuto in nome di Gaza non è un incidente, ma la conferma di un triste copione: la causa giusta usata come maschera per nascondere la criminalità gratuita.

Non parliamo di “protesta”, ma di un atto di guerra contro i cittadini, contro chi lavora, contro chi viaggia. Mentre il mondo osserva le tragedie del Medio Oriente, qui ci tocca assistere a una violenza da strada che non ha ideologia, ma solo la voglia di distruggere. La stazione è stata trasformata in un campo di battaglia, i binari in un’area di gioco per teppisti, e il tutto è stato spacciato come una manifestazione di “solidarietà”.

C’è chi grida alla libertà di espressione, ma che libertà è quella che paralizza un’intera città, ferma i treni e mette in pericolo le persone? Le parole del sindaco e della presidente del Consiglio sono, per una volta, un monito necessario: chi usa la violenza non aiuta la causa, ma la seppellisce sotto le macerie. Offre una giustificazione perfetta a chi vuole criminalizzare ogni forma di dissenso e rende innocue le voci di chi manifesta davvero per la pace.

Questa non è politica, non è libertà, non è giustizia. È solo un degrado morale e una regressione civica. E l’Italia non può più permettersi di essere ostaggio di una minoranza violenta che confonde il diritto di manifestare con il diritto di devastare. È tempo di unire le forze per isolare e condannare senza esitazioni chiunque utilizzi la violenza come strumento di lotta. L’Italia non merita questa paura, e nessuna causa, per quanto possa essere giusta, merita di essere rappresentata da atti di puro e semplice teppismo.

Anna Ferrari