San Siro – Forza Italia Milano: “Sì a riqualificazione, ma questa delibera è inaccettabile ”

La segreteria cittadina guidata dalla coordinatrice Cristina Rossello, unitamente al segretario regionale Alessandro Sorte, e il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Marino, dopo aver valutato in modo approfondito la documentazione, si sono riuniti ieri per definire congiuntamente una posizione di partito. Ribadendo l’importanza della riqualificazione dell’area di San Siro e della realizzazione di uno stadio moderno e sicuro, Forza Italia Milano annuncia contrarietà alla delibera della Giunta per ragioni di sostanza e non di opportunità politica.

Tra i punti critici segnalati: impossibilità di modificare il testo, esclusione del Consiglio dalle decisioni, nessuna voce in capitolo sul lascito per i quartieri adiacenti all’impianto, costi di bonifica a carico del Comune, mancanza di chiarezza sugli extraoneri e sul reinvestimento della somma ricavata dalla vendita, rischi ambientali legati alla demolizione, dubbi sulla valutazione economica, scarsa managerialità nelle trattative con i Club, assenza di una vera strategia di sostenibilità a tutela dei residenti e delle categorie del quartiere.

Forza Italia vuole un progetto diverso: uno stadio polifunzionale e sostenibile, con ricadute positive per la città, non un’operazione speculativa. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto con i colleghi di centrodestra per avere una posizione compatta sulla votazione d’aula.