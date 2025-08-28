Red Bull Experience al De Montel: un evento unico tra Formula 1 e benessere termale

Mercoledì 3 settembre 2025 dalle 9.00 alle 17.00

In occasione del Gran Premio d’Italia, Red Bull ha scelto De Montel Terme Milano per offrire un’occasione unica agli ospiti del parco termale. Mercoledì 3 settembre inizia il Warm Up con l’esclusiva Red Bull Experience@De Montel: dalle 9.00 alle 17.00 sarà possibile vivere una giornata ricca di emozioni e divertimento dove l’adrenalina della pista incontra il benessere dell’acqua.

Sarà l’occasione per vedere da vicino una vera macchina di Formula 1, vivere in prima persona l’emozione adrenalinica di guidare una potente monoposto Red Bull Racing sui circuiti più famosi grazie a simulatori di guida, immergersi nell’atmosfera carica di energia del Grand Prix con gli allestimenti ispirati ai celebri paddock.

Accanto all’adrenalina, il ritmo rallenta con momenti di benessere rigenerante e cerimonie olistiche gratuite.

Un momento esclusivo sarà il Pit Stop Massage: un trattamento rapido, intenso e mirato, pensato per rigenerare corpo e mente come una monoposto che rientra ai box. 10 min di trattamento collo, testa o mani per un relax a tempo di record. I trattamenti saranno a disposizione gratuita degli ospiti su prenotazione in loco presso l’area relax del sale dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

La Red Bull Experience comprenderà un ricco brunch a buffet con isole tematiche di primi, pizza fritta, BBQ con ampia varietà di carni e salse, hot dog e mini burger, verdure di ogni tipo cotte e crude, un angolo con formaggi e salumi della tradizione italiana da accompagnare a una vasta scelta di pane, grissini e focacce

Inoltre sarà disponibile un distributore di soft drink Red Bull per assaggiare tutte le proposte della gamma della più famosa bevanda energizzante. Non mancheranno dolci e popcorn.

La giornata sarà accompagnata dalla musica di un DJ Set e, per finire, sarà possibile portare a casa il ricordo della Red Bull Experience scattando un selfie nella zona dedicata al photobooth.

Un evento che unisce la passione sportiva, la tecnologia e il benessere, per un relax speciale dedicato ad appassionati e curiosi.

De Montel Terme Milano è l’unico e più grande parco termale naturale urbano dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città. Costruite negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi, le scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico.

Le terme – che sorgono in zona San Siro – offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere e al relax. Con strutture all’avanguardia e un rigoglioso parco termale. De Montel – Terme Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia – nato nel 2021 – che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e Spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia – icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana.

De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. Le altre realtà già operanti del gruppo sono Monticello SPA & Fit e Terme di Chianciano.