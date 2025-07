Olimpiadi, 300 posti in più nel villaggio Scalo Romana già arredati per studentato

Il villaggio olimpico di Porta Romana avrà 300 posti letto in più rispetto ai 1.400 previsti originariamente. Inoltre, per evitare sprechi di mobilio e materiali, le stanze saranno già arredate secondo la configurazione definitiva del futuro studentato che prevede in tutto 1.200 stanze tra doppie e singole. Lo prevede l’accordo firmato tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Milano Cortina 2026 e Coima Sgr, lo sviluppatore immobiliare dell’area che ha consegnato il 30 giugno scorso le strutture con 30 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma e dopo 900 giorni di cantiere.

L’accordo prevede inoltre l’utilizzo dei 10mila metri quadri di superficie al piano terra degli edifici che compongono il villaggio olimpico per l’insediamento di servizi per gli atleti, originariamente previsti in strutture temporanee. “Questi servizi (palestra, coworking, ristorazione e strutture medico-sanitarie) al termine dell’evento olimpico saranno convertiti in servizi dedicati alla comunità del futuro quartiere di Scalo Romana, con l’obiettivo di contribuire all’attivazione sociale dell’intera area in un’ottica di piena integrazione dal punto di vista urbanistico, a beneficio di tutta la cittadinanza“.

La cerimonia di consegna alla Fondazione Milano Cortina è prevista in autunno.