CNA Milano affianca le PMI nell’elettrificazione del calore

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono fondamentali per la transizione energetica europea, ma spesso incontrano ostacoli nell’adozione dell’elettrificazione del calore nei loro processi produttivi. Per affrontare queste sfide, CNA Milano, con il supporto dell’European Climate Foundation (ECF), ha lanciato un progetto innovativo.

Il progetto ha coinvolto quattro workshop partecipativi a Brescia, Bologna, Pescara e Milano, realizzati in collaborazione con le sedi regionali di CNA Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia. Ai workshop hanno partecipato 47 imprese dei settori meccanica, tessile e alimentare, comparti che utilizzano intensivamente il calore e dove le PMI rappresentano una quota significativa. In particolare, nei settori alimentare e tessile, le temperature di processo sono spesso inferiori ai 150-180°C, rendendo l’elettrificazione già fattibile con le tecnologie attuali.

L’importanza dell’elettrificazione del calore

Secondo il recente rapporto “Elettrificazione del calore industriale: la chiave per un’industria sostenibile e competitiva” di ECCO, l’industria è responsabile di circa il 20% delle emissioni di gas serra dell’Unione Europea. In Italia, il 68% del calore di processo industriale è ancora generato da combustibili fossili. L’elettrificazione del calore è considerata la soluzione più competitiva per combinare decarbonizzazione e sicurezza energetica, soprattutto nei processi a bassa temperatura. Per processi sotto gli 80°C, l’elettrificazione è già conveniente, con un potenziale di risparmio entro il 2025 di 1,7 milioni di tonnellate di CO2 e 0,8 miliardi di metri cubi di gas naturale. Tuttavia, per temperature più elevate, l’elettrificazione rimane meno competitiva fino al 2040 a causa del costo dell’elettricità rispetto al gas.

Un approccio partecipativo e orientato al futuro

I workshop di CNA Milano sono stati strutturati per fornire un quadro chiaro e stimolare il confronto tra le imprese, articolandosi in tre momenti:

Contesto normativo europeo : un approfondimento sulle strategie europee per l’elettrificazione del calore e le loro implicazioni pratiche per le PMI.

: un approfondimento sulle strategie europee per l’elettrificazione del calore e le loro implicazioni pratiche per le PMI. Futures & Foresight e tecnologie emergenti : a cura di Nicoletta Boldrini, esperta di Futures&Foresight, questo segmento ha esplorato le opportunità innovative e i trend tecnologici futuri.

: a cura di Nicoletta Boldrini, esperta di Futures&Foresight, questo segmento ha esplorato le opportunità innovative e i trend tecnologici futuri. Esperienze con il metodo dei “Tre Orizzonti”: un laboratorio esperienziale per raccogliere testimonianze e indicazioni dirette dalle imprese sugli ostacoli e le opportunità dell’elettrificazione, individuando strategie condivise.

Tra le principali difficoltà emerse figurano l’accesso alle tecnologie elettriche, i costi energetici elevati e la necessità di maggiore chiarezza normativa e supporto formativo.

Prossimi passi e sfide future

Il tema dell’elettrificazione si inserisce in un quadro europeo che vede la decarbonizzazione come un pilastro strategico, come evidenziato dal Rapporto Draghi e dal Clean Industrial Deal della Commissione Europea. Tuttavia, senza un potenziamento deciso della rete elettrica e una semplificazione normativa, molte PMI rischiano di rimanere escluse da questa transizione.

“Abbiamo ascoltato le imprese con l’obiettivo di portare la loro voce nel dibattito politico e strategico, perché la transizione energetica non può prescindere dalla realtà concreta delle PMI”, ha dichiarato Matteo Reale, Presidente di CNA Milano.

Nicoletta Boldrini ha aggiunto: “L’elettrificazione del calore non è solo una sfida tecnologica, ma una leva per ripensare gli ambienti produttivi in chiave più sostenibile. Con questo progetto abbiamo cercato di generare visioni orientate al futuro industriale del Paese.”

L’evento conclusivo del progetto si terrà il 16 settembre presso l’Auditorium di CNA Nazionale a Roma, riunendo aziende, esperti e istituzioni per trasferire le istanze raccolte a livello politico e rafforzare le reti per la transizione industriale.