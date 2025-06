A Saint Vincent un’esperienza gourmet di livello internazionale

La località è nota e molto cara ai milanesi, per gli ottimi collegamenti (circa un’ora e mezza quasi interamente in autostrada) e per le tante attrattive che le hanno valso l’appellativo di Riviera delle Alpi. Grazie alle Fonti Termali, al palazzetto, allo storico Grand Hotel Billia ma soprattutto al Casinò, i milanesi ne hanno fatto, da quasi un secolo, una destination fra le più amate.

Ma Saint Vincent offre anche la possibilità di vivere un’esperienze gastronomica di livello altissimo, grazie al ristorante fine dining Le Grenier (il granaio) che i fratelli Bruno e Stefano Mazzotti hanno aperto nel 2005 proprio nel centro della cittadina.

Ci volevano acume e sensibilità per rendere gli spazi di un granaio, con tanto di camino, fasci di spighe e attrezzi contadini, una location di rara eleganza ma, come racconta Bruno Mazzotti “L’ospitalità è il nostro mondo”.

Infatti i fratelli, originari di Rimini, sono cresciuti nell’albergo di famiglia fino a quando, ancora bambini, si sono trasferiti a Saint Vincent al seguito dei genitori che hanno avviato un albergo nella Valle.

Da allora si sono sempre occupati di accoglienza e ristorazione, aprendo tre locali in successione, sempre insieme, crescendo professionalmente “sul campo” e attraverso i numerosissimi viaggi di conoscenza in giro per il mondo, con una predilezione per la vicina Francia.

Bruno e Stefano si dividono la cucina, il lavoro li appassiona come il primo giorno e questo si ritrova tutto nei loro menù, così come si sente l’amore per il territorio della Valle e delle materie prime locali ma i loro piatti sono di respiro internazionale con chiare influenze francesi.

Le preparazioni raggiungono livelli di perfezione inimmaginabili, nelle cotture, nelle presentazioni e negli abbinamenti, accompagnate da un servizio di sala impeccabile e da una carta dei vini regionale e importante.

Le Grenier ha anche un’altra ampia sala con cucina a vista, dal fascino accogliente di un’abitazione di famiglia, tutto suggerisce un viaggio da Milano, Torino, Aosta… per scoprire il fine dining dei fratelli Mazzotti, costruito con ingredienti luxury come i crostacei, il foie gras, le carni pregiate, sapientemente mixati con i frutti e le erbe spontanee del territorio. Dolci e panificati completano l’experience rendendola indimenticabile.

Ristorante Le Grenier:

Aperto la sera tutti i giorni tranne il mercoledì – Dal venerdì alla domenica anche a pranzo.

www.ristorantelegrenier.com