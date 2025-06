A grande richiesta in arrivo Gourmantico Summer Edition 2025, 21 ristoranti gourmet a prezzi accessibili

Gourmantico, progetto dell’Associazione Culturale Enogastronomica Insieme, vista la grande partecipazione di pubblico per la passata proposta invernale, quest’anno raddoppia con una Summer Edition, ricca di sapori e abbinamenti inaspettati.

L’Associazione Insieme è costituita da 21 ristoranti lombardi delle provincie di Bergamo, Como, Monza Brianza, Sondrio che, dal 16 giugno al 10 agosto grazie al progetto Gourmantico, proporranno un menù completo di altissimo livello per la cifra accessibile di 80 euro. Lo scopo è quello di di valorizzare la cultura enogastronomica dell’alta Ristorazione, avvicinando anche i giovani e favorendo la crescita dell’ospitalità e del servizio degli associati.

Camillo Rota, presidente dell’associazione ha dichiarato: “Aprire le porte dei migliori ristoranti della Lombardia ad una convivialità alla portata di tutti resta il motto dell’edizione estiva che propone un menù completo ad un prezzo accessibile a tutti; ma anche La voglia di misurarsi con l’estate aprendo gli eleganti spazi all’aperto dei ristoranti. Gourmantico si è dimostrato un progetto non solo di diffusione della cultura dell’accoglienza e della cucina italiana ma un modo per noi gestori, chef, e professionisti di sala per avere nuovi stimoli che ci permettono di creare esperienze di gusto aperte a tutti.”

Ecco qualche anticipazione dei piatti che si potranno apprezzare nel corso dell’edizione estiva:

Tartare di tonno, gazpacho di melone, cetriolo e semi di girasole Crudo di scampi con bignè ai fiocchi di riso, stracciatella di bufala e pesca dello Chef Vito Siragusa di Al Vigneto Grumello del Monte (BG)

di Grumello del Monte (BG) Spaghetti reidratati, gambero marinato pomodoro confittato, cappero essiccato della Chef Loredana Vescovi di Antica Osteria dei Cameli Ambivere (BG)

di Ambivere (BG) Calamaro, melanzana, olive taggiasche e guazzetto orientale firmato dallo Chef Andrea Rota di Bolle Restaurant Lallio (BG)

di Lallio (BG) Maccheroni astice, cacio e pepe proposti dallo Chef Giuseppe Cereda di Cucina Cereda 1 stella Michelin Ponte San Pietro (BG).

di 1 stella Michelin Ponte San Pietro (BG). Lo Chef Paolo Frosio di Frosio Almè (BG) nel suo menù propone il Carpaccio di tonno rosso Sicilia con crema all’acciuga e pomodoro confit

di Almè (BG) nel suo menù propone il Carpaccio di tonno rosso Sicilia con crema all’acciuga e pomodoro confit Tartare di dentice insalata liquida di pomodoro verde, arachidi, basilico e capperi fritti firmata dallo Chef Roberto Proto di Il Saraceno , 1 stella Michelin Cavernago (BG)

di , 1 stella Michelin Cavernago (BG) Chef Fabio Vargiu di La Caprese Mozzo (BG) ha creato un primo gustoso come la Fettuccina ai grani antichi battuta di crudo di tonno, aglio nero e pane tostato aromatizzato al limone e finocchietto

di (BG) ha creato un primo gustoso come la Fettuccina ai grani antichi battuta di crudo di tonno, aglio nero e pane tostato aromatizzato al limone e finocchietto Chef Pierantonio Rocchetti di Loro 1 stella Michelin Trescore Balneario (BG) delizierà con la sua Zuppetta di molluschi su crema soffiata di zucchine, burrata, olio alla menta.

di 1 stella Michelin Trescore Balneario (BG) delizierà con la sua Zuppetta di molluschi su crema soffiata di zucchine, burrata, olio alla menta. Gli abbinamenti sorprendenti dello Chef Stefano Gelmi di Osteria della Brughiera 1 stella Michelin Villa d’Amè (BG) saranno presentati nei sui Gamberoni bianchi del Tirreno sulla brace, ceviche leggero e granita di fichi

di 1 stella Michelin Villa d’Amè (BG) saranno presentati nei sui Gamberoni bianchi del Tirreno sulla brace, ceviche leggero e granita di fichi Lo Chef Cristian Fagone di Impronte 1 stella Michelin Bergamo impiatterà con gran classe il suo Polpo arrostito, la sua maionese, melanzana, pomodoro confit e mentuccia

di 1 stella Michelin Bergamo impiatterà con gran classe il suo Polpo arrostito, la sua maionese, melanzana, pomodoro confit e mentuccia La Fregola mantecata al pecorino, brodetto di crostacei, pesto di basilico e mandorle è la proposta dello Chef Giancarlo Morelli di Pomiroeu Seregno (MB)

di Seregno (MB) Lo Chef Gianpietro Semperboni Roof Garden sotto il cielo stellato di Bergamo presenterà uno Spada panato al panko, gazpacho e melanzane perlina.

sotto il cielo stellato di Bergamo presenterà uno Spada panato al panko, gazpacho e melanzane perlina. Cannelloni di pasta fresca, ripieni di patate e gambero rosso, bisque all’arancio, fonduta di fior di latte è il ricercato primo di Chef Umberto De Martino di Umberto De Martino San Paolo D’Argon (BG)

di San Paolo D’Argon (BG) Risotto alla bouillabaisse di mare firmato da Chef Enrico Bartolini di Villa Elena 2 stelle Michelin Bergamo.

di 2 stelle Michelin Bergamo. Chef Petronilla Frosio di Posta Sant’Ombono Terme (BG) ha in menù un piatto che unisce tutti i profumi dell’estate con la sua Tataki di tonno su passatina di frutta e verdura cipollotto lardato croccante e mousse al pomodoro nano.

di Sant’Ombono Terme (BG) ha in menù un piatto che unisce tutti i profumi dell’estate con la sua Tataki di tonno su passatina di frutta e verdura cipollotto lardato croccante e mousse al pomodoro nano. Per chi ama i sapori dell’orto lo Chef Mario Cornali di Collina Almenno San Bartolomeo (BG) propone “Piselli di piselli”, crema di burrata, ristretto di pomodoro costoluto e menta

di Almenno San Bartolomeo (BG) propone “Piselli di piselli”, crema di burrata, ristretto di pomodoro costoluto e menta Marbrè di Galletto Ruspante lollipop e patate all’erba cipollina con royale all’erba San Pietro di Chef Mauro Elli di Il Cantuccio Albavilla (CO

di Albavilla (CO Lo Chef Perico Davide di Tenuta Casa Virginia Villa d’Almè (BG) propone il suo Filetto di vitello panato con maionese del suo fondo.

di Villa d’Almè (BG) propone il suo Filetto di vitello panato con maionese del suo fondo. Per chi ama i sapori del lago lo Chef Filippo Cammarata di L’Osteria Tre Gobbi Bergamo preparerà laTartare di salmerino, pesche e menta

di Bergamo preparerà laTartare di salmerino, pesche e menta Linguina al sugo d’anguria, capperi di Pantelleria e guanciale di trota firmata Chef Angelo BonfittoZù Ristorante Riva di Solto (BG)

www.gourmantico.it