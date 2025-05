Giornata del latte, al mercato agricolo degustazioni di formaggi e burro

Per la Giornata mondiale del latte arriva “Stalle aperte” nelle fattorie, negli agriturismi e nei mercati di Coldiretti e Campagna Amica per mostrare a grandi e piccoli i segreti della mungitura e della preparazione del formaggio, simboli di una filiera cardine del Made in Italy, con i suoi record in fatto di qualità e di biodiversità. L’appuntamento a Milano è per oggi, sabato 31 maggio, presso il farmers’ market di Porta Romana in occasione del World Milk Day indetto dalla Fao e che si celebra il 1 giugno.

Nel capoluogo lombardo e nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia i riflettori saranno puntati sullo straordinario patrimonio rappresentato dalle specialità casearie, da quelle più conosciute sui mercati mondiali a quelle salvate dall’estinzione grazie al lavoro degli allevatori italiani.

Oggi, dalle ore 9 alle 13, tanti gli eventi al mercato agricolo coperto di via Friuli 10/A a Milano: dall’esposizione dei formaggi in collaborazione con i produttori di Campagna Amica al tutor dei formaggi che suggerirà ai consumatori le stagionature migliori per comporre un tagliere perfetto. Alle ore 10 è in programma il laboratorio sulla lavorazione del burro a cura di Cascina Bordonazza mentre nel corso della mattinata sarà possibile degustare gratuitamente l’abbinamento tra ricotta di capra e miele proposto dall’Azienda agricola Colombo.

Un’occasione per fare chiarezza sui benefici nutrizionali del latte, ricco di calcio, proteine e vitamine, anche rispetto alle tante fake news su un alimento che contribuisce in modo significativo alla sicurezza alimentare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e all’economia rurale. Non a caso Coldiretti ha lanciato per l’occasione una campagna social per ribadire l’importanza del suo consumo.