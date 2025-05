È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano

Ahmed Hazem Elsayed Abdelaziz Abdelw, il ragazzino di 13 anni accoltellato da uno spacciatore nei pressi di viale Vittorio Veneto a Milano, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio non ce l’ha fatta.

Il minorenne era stato subito soccorso dai medici dell’ospedale Fatebenefratelli, ma dopo due settimane di sofferenza è deceduto intorno a mezzogiorno di venerdì 30 maggio. Aveva riportato una ferita penetrante all’altezza del torace con perforazione del polmone.

L’aggressione con il coltello era culminata dopo una lite con uno spacciatore per motivi che non sono ancora stati chiariti.

Quest’ultimo era stato poi rintracciato nella sua abitazione dai carabinieri della compagnia di Milano Duomo che lo avevano identificato a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano.

Si tratta di Randi M. un cubano di 27 anni. Trovato con i vestiti ancora sporchi di sangue e con un taglio sulla mano destra, è stato sottoposto subito a fermo e accompagnato nel carcere di San Vittore.

Rinvenuta inoltre, in un campo vicino via Aldo Merigli, a Pozzuolo la probabile arma del delitto: un coltello con una lama di 20 centimetri.

L’accusa per lo spacciatore se dapprima era per tentato omicidio adesso è diventata per omicidio.

Alessandro Morrone