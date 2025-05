Filodamore offre una borsa di studio in artigianato orafo

Le onlus Fondazione Donna a Milano e Asilo Mariuccia con Rubinia per le donne in difficoltà: una campagna per offrire borse di studio in artigianato orafo.

Lanciato un crowdfunding che terminerà il 7 giugno 2025. L’azienda offre uno sconto del 25% sugli acquisti della linea Filodamore®, valido fino al 15 novembre 2025 nello showroom milanese, nei rivenditori aderenti in tutta Italia e sul sito. Una parte del ricavato sarà dedicato alla ricerca di materiali più etici come il titanio.

Fondazione donna a Milano e Asilo Mariuccia, onlus storiche in Lombardia, offrono una borsa di studio a una donna in difficoltà che sarà finanziata con il ricavato di un crowdfunding sostenuto dall’azienda orafa artigianale italiana Rubinia, che concederà uno sconto del 25% sugli acquisti della linea Filodamore® a chi dona 25 euro per il progetto. Aderendo alla campagna entro il 7 giugno sul sito www.rubinia.com o direttamente nello showroom di via Vincenzo Monti 21 a Milano, si otterrà un buono sconto che si potrà utilizzare fino a metà novembre per la linea iconica Filodamore® nello stesso showroom milanese, in tutte le gioiellerie rivenditrici di Filodamore® in Italia o sul sito Rubinia. Una parte della raccolta sarà invece utilizzata per la ricerca e lo sviluppo di gioielli Filodamore® in materiali innovativi più sostenibili come il titanio, che possano continuare a raccontare emozioni e sentimenti di generazione in generazione, vincendo le sfide del futuro. Filodamore® è il marchio di gioielli che sostengono le donne l’artigianato l’ambiente. “Fai le cose con un filo d’amore!” ripeteva nonna Ilde a Roberto Ricci da bambino. E così il creativo di Rubinia nel 2000 ha dato vita alla linea Filodamore®: un filo d’oro o d’argento etici (da riciclo) dedicato a portare il suo simbolico messaggio d’amore per il mondo. Presentato per la prima volta alla manifestazione benefica Convivio, Filodamore® non è mai stato solo un gioiello. È un filo invisibile che che costruisce ponti. Negli anni, ha consentito di raccogliere fondi per Children in Crisis, Emergency, Medici Senza Frontiere e tante altre associazioni.

Oggi, in occasione dei suoi primi 25 anni, continua questa tradizione con un progetto di solidarietà ancora più grande: avviare all’arte orafa donne in crisi perché possano rendersi indipendenti con un lavoro bellissimo, sostenendo così anche il Made in Italy, il nostro saper ‘fare con le mani’.

Rubinia. Il 2025 è una data significativa per Rubinia, che compie a sua volta 40 anni. Lo store monomarca è a Milano in via Vincenzo Monti 26. L’azienda è nata nel 1985. Oggi l’anima creativa dell’impresa è Roberto Ricci affiancato dalla figlia Francesca, amministratore delegato e responsabile del marketing e della comunicazione. La produzione utilizza oro e argento etici (riciclati) certificati, come pure i diamanti. Anche il packaging segue criteri green: viene infatti realizzato con AppleSkin™. Le linee distintive, create interamente a mano, sono Filodellavita® e Filodamore®. I gioielli sono quindi pezzi unici e sono anche personalizzabili. Filodellavita® e Filodamore®, ricchi di significati simbolici, sono sul mercato anche attraverso 350 rivenditori in tutta Italia oltre a circa 80 in Francia. Le Linee Filodellavita® e Filodamore® sono apprezzate per il design distintivo, lo story telling che le accompagna e la sostenibilità dei materiali. Rubinia offre infine un servizio di creazione di gioielli su misura, ora accessibile anche online. Per questo da sempre definita “sartoria preziosa”.