Gabriele Salvatores presenta “Corti senza Confine”, il cinema oltre la frontiera

Corti senza confine, il cinema racconta la frontiera: un progetto fra storia e fiction che si presenta giovedì 29 maggio, alle 11 a Milano, nella sede di Palazzo Morando (via Sant’Andrea 6), con un “ambasciatore” eccellente, il regista Gabriele Salvatores nel suo ruolo di presidente di Giuria di una selezione di produzioni cinematografiche dedicate a un confine cruciale – quello dell’estremo nordest d’Italia – tornato di attualità fra conflitti e migrazioni in Europa. L’iniziativa sarà illustrata a margine della mostra Un viaggio da fare. Paesaggi dell’arte in Friuli Venezia Giulia fra storia e contemporaneità, visitabile fino al 15 giugno a Palazzo Morando, con le opere dei Maestri dell’arte del Novecento di frontiera: come Afro, Zoran Mušič, Tullio Crali, Marcello Mascherini, Giuseppe Zigaina, Luigi Spazzapan, Leonor Fini, e come il filosofo e poeta Carlo Michelstaedter, di cui è esposto un intenso autoritratto che risale a oltre un secolo fa.

“Corti senza confine” è un progetto promosso in occasione di GO! 2025, Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Le otto storie saranno per la prima volta presentate a Milano con una suggestiva selezione di sequenze riunite in un teaser che verrà proiettato a Palazzo Morando. Gabriele Salvatores ben conosce il confine del Friuli Venezia Giulia, dove ha girato anche ampia parte del suo ultimo film Napoli – New York Scovando scorci particolari, e con l’aiuto degli effetti speciali, molte location di Trieste sono state trasformate nella New York degli anni Quaranta.

Con Gabriele Salvatores converserà il direttore artistico del progetto Un viaggio da fare, Massimiliano Finazzer Flory, e interverranno all’incontro – da remoto – i registi delle 8 opere cinematografiche in fase di presentazione. A conclusione dell’evento il viaggio proseguirà nel segno dei sapori targati Friuli Venezia Giulia, perché la cultura è anche esperienza sensoriale del territorio. Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria alla email alessia.tartaglione@regione.fvg.it

Un viaggio da fare è un progetto promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Cultura, Corti senza confine è un’iniziativa promossa con la FVG Film Commission – PromoturismoFVG.