10 anni di abbonamento ai Musei Lombardia: Assessore Caruso, “modello virtuoso di fare cultura!”

Sono state registrate oltre 1,3 milioni di visite e una rete sempre più amplia.

IL MAGGIOR NUMERO DI INGRESSI ALLA TRIENNALE, AL DUOMO DI MILANO E ALLE GALLERIE D’ITALIA

Oltre 259.000 visite registrate nell’ultimo anno e 230 musei aderenti. Questi i numeri di ‘Abbonamento Musei Lombardia’, il sistema interregionale che consente, con un’unica tessera, l’accesso per un anno nei luoghi della cultura convenzionati in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. All’evento per celebrare i dieci anni di attività dell’Associazione, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ha partecipato oggi l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

I NUMERI

Sono oltre 1,3 milioni gli ingressi cumulati dei visitatori in dieci anni. Dalla nascita dell’Associazione, nel 2015, i musei aderenti al sistema sono passati, in Lombardia, da 84 a 230 e le visite annuali sono salite da 8.690 a 259.399 registrate nel 2024. In Lombardia, ad oggi, gli abbonamenti attivi sono 56.739, di cui 13.431 con la formula Extra, che consente l’accesso anche ai musei delle altre regioni.

L’offerta di luoghi convenzionati è distribuita in maniera capillare sul territorio lombardo: 61 musei a Milano e area metropolitana, 37 a Brescia, 30 a Bergamo, 22 a Varese e a Mantova, 18 a Pavia, 10 a Como, 9 a Cremona, 7 a Monza e Brianza, 6 a Lecco, 5 a Sondrio e 3 a Lodi.

CARUSO: MODELLO VINCENTE DI FARE CULTURA

“I risultati raggiunti in questi dieci anni da ‘Abbonamento Musei Lombardia’ – ha sottolineato l’assessore Caruso – testimoniano il valore di un progetto che ha saputo coniugare accessibilità, promozione culturale e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio. Un sistema che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione, capace di avvicinare un pubblico sempre più ampio e diversificato ai luoghi della cultura. Il costante aumento delle adesioni e delle visite conferma la centralità della cultura nelle politiche regionali e rafforza il nostro impegno a sostenerne la crescita”.

GALLI: ‘ABBONAMENTO MUSEI’ SISTEMA PREZIOSO

“Gli oltre 600.000 visitatori del 2024 e i dati di affluenza registrati in questi primi mesi dell’anno – ha dichiarato il direttore generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Fiorenzo Marco Galli – sono molto positivi e ci confermano come una delle mete culturali ed educative più apprezzate dai diversi pubblici, sia italiani che internazionali. ‘Abbonamento Musei’ è uno strumento prezioso di visibilità territoriale che amplia la fruizione culturale e rende accessibili a un pubblico sempre più vasto un grande numero di realtà culturali”.

I SITI PIÙ VISTI IN LOMBARDIA

Tra i siti culturali più visitati nel 2024 dai possessori di ‘Abbonamento Musei Lombardia’ in testa ci sono i grandi poli milanesi: la Triennale di Milano (35.163 ingressi nel 2024), il Museo del Duomo (14.467) e le Gallerie d’Italia in Piazza Scala (13.755). A registrare numeri di rilievo sono anche importanti musei delle altre province lombarde, come la Villa Reale di Monza (8.862), il Museo di Santa Giulia a Brescia (6.231), l’Accademia Carrara (4.652) e Palazzo del Podestà (2.879) di Bergamo, Palazzo Ducale (2.095) e Palazzo Te (3.230) a Mantova e i Musei Civici del Castello Visconteo a Pavia (2.085).