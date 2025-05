Ristogolf by Allianz – Torna l’evento che unisce golf e buona cucina

È partita il 21 maggio la 13ª edizione del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz che animerà i campi da golf più prestigiosi di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna fino al 19 ottobre.

Ristogolf (Associazione Ristoratori Golfisti) è il circuito a tappa che dal 2012 unisce e promuove due mondi: il golf e l’enogastronomia, quindi tradizione, cultura e sport.

È stato ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti che è presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, direttore del Circuito è Dario Colloi che negli anni si è impegnato per far crescere la manifestazione, coinvolgere le associazioni di categoria (sono partecipi Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food & Beverage Manager) rendere ogni tappa attrattiva per i partecipanti e per i produttori e soprattutto legare Ristogolf by Allianz alla charity, perché il motto del circuito è: “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”.

Il partner al quale Ristogolf rinnova il suo impegno solidale è la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, che nel 2025 festeggia un traguardo importante: compie 25 anni di aiuto concreto all’infanzia e all’adolescenza in condizioni di disagio, alle mamme e alle donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

La Fondazione interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie e molto altro. La raccolta fondi di Ristogolf sarà a sostegno del progetto “Borse Blu”, un programma ideato da Fondazione Francesca Rava e Marina Militare per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità familiare ed economica, strumenti e modalità conoscitive a sostegno del loro futuro.

Durante ogni tappa, tra coloro che effettueranno una donazione, saranno assegnati ad estrazione dei posti per accedere all’esclusiva “Serata Straordinaria al Teatro Alla Scala”, l’annuale appuntamento a teatro con la Fondazione Rava.

Queste le tappe del tour 2025 durante le quali i partecipanti alla competizione sportiva saranno allietati da esperienze uniche grazie a postazioni enogastronomiche, cocktail station, degustazioni di prodotti d’eccellenza e attività di intrattenimento proposte dagli Sponsor. Come da tradizione, al termine di ogni gara, il pubblico sarà coinvolto in intensi momenti di live show cooking, cocktail show e blind wine tasting, impreziositi dalla partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione:

21 Maggio 2025 – Castello Tolcinasco Golf Resort& Spa – Pieve Emanuele (MI)

11 Giugno 2025 – Golf Club Carimate – Carimate (CO)

2 Luglio 2025 – Golf Club Biella Le Betulle – Magnano (BI)

30 Luglio 2025 – Golf Club Varese – Luvinate (VA)

17 Settembre 2025 – La Pinetina Golf Club – Appiano Gentile (CO)

L’Evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz si terrà in Emilia-Romagna al Grand Hotel da Vinci 5* Cesenatico, perla dell’ospitalità romagnola. Questa struttura d’eccellenza ospiterà l’evento Ristogolf di tre giorni, in programma dal 17 al 19 ottobre, tra cene, divertimento e tanti momenti di condivisione. L’accoglienza dei partecipanti è affidata quindi al Gruppo Batani Select Hotels, con Paola, Cristina e Luciana Batani, a rappresentare una tradizione familiare che ha fatto dell’eleganza e dell’autenticità i suoi tratti distintivi. Durante il weekend, il 18 ottobre, si disputerà la gara finale del Circuito sul campo dell’Adriatic Golf Club Cervia a Cervia (RA), sede l’anno scorso del 81° Open d’Italia Golf.

Ristogolf è una grande famiglia: a sostenere l’iniziativa Allianz, in qualità di Title Sponsor, affiancato da Parmigiano Reggiano, Main Sponsor, e da un’ampia rete di partner d’eccellenza.

