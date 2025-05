Dal 23 al 26 maggio la storica Fiera del Vino a Polpenazze del Garda

Ecco l’occasione per un bel weekend fuori città che mette d’accordo tutta la famiglia: la Fiera del Vino a Polpenazze del Garda che, oltre ad essere un appuntamento imperdibile per i wine-lovers (quest’anno sarà la 73a edizione) offre spunti per tutti i gusti e le età.

L’evento offrirà ai visitatori momenti di intrattenimento, cultura e gastronomia, tra cui laboratori a tema, degustazioni guidate, spettacoli musicali serali e addirittura un intero luna park!

Qui il programma completo:

https://fieradelvinodipolpenazze.it/programma-completo/

A poco più di un’ora da Milano, Polpenazze affaccia sulla sponda bresciana del lago tanto amato dai milanesi e la Fiera annuale è l’evento che ne celebra le eccellenze e la cultura del vino.

La manifestazione è promossa dal Comune di Polpenazze Del Garda, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia ed organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera come main sponsor RMB di Polpenazze del Garda, con la preziosa collaborazione di partner come il Consorzio Valtènesi, ONAV e Ente Vini Bresciani.

L’ingresso giornaliero è di 15 euro per gli adulti (con sconti sui pacchetti di più giornate) e comprende il calice e una degustazione omaggio. I bambini non pagano.

“Per noi di SGP Grandi Eventi è una grande sfida organizzare una manifestazione che ormai è un appuntamento storico e consolidato nel settore enologico vitivinicolo del lago di Garda – ha dichiarato Stefano Pellicciardi, Responsabile SGP Grandi Eventi – Abbiamo cercato di organizzare un palinsesto attrattivo con quasi in una trentina di cantine vitivinicole del territorio della Valtènesi con spettacoli musicali, masterclass e laboratori sensoriali per cercare di attrarre un pubblico diversificato, ma soprattutto amante di quello che viene considerato il nettare degli dei”.

Gran finale lunedì 26 maggio con lo spettacolo pirotecnico che ogni anno lascia i visitatori senza fiato!