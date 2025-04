Milano, Stadio, Truppo (FdI): «Bagno di folla contro il metodo Beppe Sala. Nemmeno più i suoi Consiglieri di Municipio lo difendono»!

«Per chi c’era lo spettacolo era grottesco. Consiglieri Comunali di Sinistra alla ricerca di qualcuno che potesse intervenire per difendere l’operato del Sindaco Beppe Sala. Risultato? In Municipio 7, con un Consiglio di zona convocato a forza senza aver nemmeno condiviso i documenti in discussione in largo anticipo, ieri sera nessuno o quasi è intervenuto in difesa di un’Amministrazione Comunale ormai arroccata su posizioni indifendibili.

Un centinaio o forse più di cittadini contrari all’abbattimento dello stadio, tanti altri critici per l’ipotetico giro d’affari sulla pelle dei milanesi. A far discutere il prezzo, la vendita dello stadio, il mancato rispetto dei vincoli architettonici che porterà ad un sostanziale abbattimento di San Siro. Non abbiamo mai detto di no ad un nuovo stadio. Se ne poteva discutere. Abbiamo chiesto sempre però che San Siro ricevesse un trattamento di riguardo per rispetto alla sua storia, cosa che non sta avvenendo. E così pare che il progetto in discussione – nuovo in tante sue parti rispetto ai precedenti – non sarà ridiscusso in Consiglio Comunale per permettere a chi rappresenta i cittadini di esprimersi, criticare, analizzare, fare proposte. Pare che tale richiesta di democrazia rischi di non essere presa nemmeno in considerazione: Insomma decide Beppe Sala. Come biasimare quindi la cittadinanza in rivolta a prescindere dal colore politico?

Ora pare che ci siano realtà pronte a partecipare alla manifestazione d’interesse. Saranno ascoltati nonostante una conferenza di servizi che procede spedita sul progetto delle squadre? Un gran pasticcio insomma. Come ne uscirà ora il Sindaco? Tanti dubbi e scarsa visione politica come sul Salva Milano. Questa è la sinistra milanese. Buona solo a fare slogan e a trincerarsi nel palazzo».

Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano.