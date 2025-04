Stefania Belmondo e Bebe Vio svelano le torce olimpiche. Fontana “Le più belle del mondo”

La campionessa olimpica, Stefania Belmondo, e quella paralimpica, Bebe Vio, hanno portato sul palco del Teatro Triennale di Milano, a 298 dal via dei Giochi Invernali, le torce delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, realizzate da Eni Versalis.

Alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’evento è iniziato con un video emozionale in cui viene esaltata “la bellezza”. Quindi in collegamento con Osaka, dal padiglione Italia dell’Expo giapponese, sono state svelate per la prima volta le torce che effettueranno la tradizionale staffetta che partirà il 26 novembre 2025 dalla città di Olimpia, in Grecia e terminerà il 6 febbraio 2026 a Milano, nella serata della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali. In Giappone, invece, hanno svelato le torce Carolina Kostner e Martina Caironi.

Realizzate in alluminio riciclato e disegnate da Carlo Ratti, le torce hanno finiture del rivestimento cangianti e bruciatore realizzato da Cavagna Group.

“Molto belle. D’altra parte, siamo i migliori designer del mondo e non potevamo che fare le migliori fiaccole del mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di svelamento con la presentazione delle fiaccole delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Il giorno dell’apertura dei Giochi – ha aggiunto Fontana – si avvicina e noi stiamo rispettando le scadenze. L’appuntamento di lunedì 14 aprile 2025 assume un forte valore simbolico”.

Guardando più in generale alle Olimpiadi invernali, il governatore ha, ancora una volta, evidenziato come “la scelta di svolgerle in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, sia figlia dell’aver proposto una manifestazione ‘diffusa’ con criteri di ‘sostenibilità’ unici per un evento come questo”.