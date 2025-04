Danni maltempo, R. La Russa: Comune perde ricorso, confermata correttezza Regione

“La Regione Lombardia vince al Consiglio di Stato contro il Comune di Milano nel ricorso sui ristori per i danni causati alle scuole a causa del maltempo del luglio 2023”: lo riferisce l’assessore regionale alla protezione civile, Romano La Russa.

“Le polemiche pretestuose del centrosinistra, che è arrivato a presentare diverse mozioni in consiglio regionale e ad accusare di ‘poca trasparenza’, se non di faziosità la Regione nella distribuzione dei ristori, sono state definitivamente smentite – commenta La Russa -. Il Consiglio di Stato ha confermato la totale correttezza dell’operato di Regione Lombardia e ha dato torto al Comune di Milano”.

Con una sentenza pubblicata ieri il Consiglio di Stato – spiega l’assessorato regionale – ha, infatti, ribaltato la sentenza del Tar che, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Comune di Milano contro le deliberazioni della Giunta Regionale che, ad agosto 2023, avevano previsto una misura straordinaria di sostegno ai Comuni colpiti dagli eventi. “Si conclude così una vicenda che aveva visto contrapporsi a Regione il Comune del capoluogo lombardo che contestava il ricorso allo strumento della ‘somma urgenza’ a tutela della pubblica incolumità come criterio per sostenere gli enti le cui scuole erano state danneggiate dal maltempo, procedura non utilizzata dal Comune di Milano che, quindi, non aveva potuto accedere alla linea di finanziamento”.

“La misura ci ha permesso di assegnare in tempi molto rapidi i ristori necessari per intervenire su scuole e asili, permettendo ai Comuni, soprattutto ai più piccoli, di tutelare la pubblica incolumità e ripristinare le strutture in tempo per l’apertura dell’anno scolastico – aggiunge La Russa -. Il Comune di Milano ha deciso di seguire un’altra strada per intervenire sulle scuole danneggiate, in forza di un contratto stipulato preventivamente. Scelta del tutto lecita e anche immaginabile per un ente che certamente ha una forza economica e contrattuale diversa da tanti altri piccoli centri colpiti dal maltempo che si trovavano in seria difficoltà”. E conclude: “Il sindaco Sala dovrebbe far seguire ai propri tecnici dei corsi di recupero”.