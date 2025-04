Diritti Umani: il premio per i giovani di Amnesty Lombardia

Una persona tra i 16 e i 20 anni che si è distinta per azioni compiute a tutela e promozione dei diritti umani sul territorio regionale: questo è il profilo cercato da Amnesty International Lombardia per partecipare alla quarta edizione del “Premio Paolo Natile”, in nome dell’attivista storico di rilevanza nazionale del movimento.

“Attraverso questo progetto Amnesty Lombardia vuole essere inclusiva e favorire la partecipazione” sottolinea Daniel Timis, responsabile regionale dell’organizzazione “offrire un abbraccio a chi, come ha fatto Paolo per tutta la sua esistenza, passa dall’indignazione all’azione e non lascia che le ingiustizie abbiano il sopravvento sulle nostre vite”.

C’è tempo fino al 7 maggio per inviare le segnalazioni per questa iniziativa, che costituisce una proposta di valorizzazione e di messa in rete dei contesti giovanili lombardi, attribuendo un riconoscimento a supporto di chi agisce con atti concreti in difesa i diritti umani sin dalla più giovane età.

La ragazza o il ragazzo vincitore verrà scelto dalla giuria attraverso le segnalazioni di merito ad Amnesty Lombardia e potrà partecipare gratuitamente al Summer Lab estivo di Amnesty International Italia rivolto a chi è interessato ad approfondire la propria conoscenza e consapevolezza dei diritti umani e ad attivarsi.

https://www.amnesty-lombardia.it/premio-paolo-natile/