Sala offensivo: “De Corato quasi 50 anni rifugiato in politica a spese dei contribuenti”

La dura replica dell’ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato che minaccia querela

La polemica tra Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, e il primo cittadino Giuseppe Sala si è inasprita dopo le dichiarazioni del sindaco, che lo ha accusato di “non aver mai lavorato” e di “vivere alle spalle dei contribuenti”. Una provocazione che ha spinto De Corato a una risposta dettagliata, difendendo il suo percorso professionale e politico, e lasciando persino intendere possibili azioni legali per le affermazioni diffamatorie. “Vorrei informare il sindaco di Milano che il sottoscritto ha lavorato in un’azienda a Milano in Bovisa per diversi anni tra il 1970 e il 1980. Inoltre, ho lavorato alcuni anni in Regione Lombardia, dove sono entrato successivamente a tempo pieno dopo aver vinto un concorso”, ha precisato.

De Corato ha poi sottolineato l’ipocrisia delle critiche di Sala, soprattutto in tema di sicurezza: “Quando ero vicesindaco, i reati a Milano diminuirono del 40%, anche grazie all’impiego dei militari di Strade Sicure. Oggi, invece, i milanesi si sentono sempre meno protetti, nonostante le rassicurazioni del sindaco”.

Infine, una riflessione amara sull’ostilità personale dimostrata da Sala: “Legge i miei post, i miei comunicati, eppure continua ad attaccarmi con falsità. Perché tanta rabbia?”.

Le frasi sprezzanti di Sala

Il primo cittadino non si è fatto attendere, replicando con un post social sarcastico: “Tra il 1970 e il 1980 ha lavorato per ‘diversi anni’ in un’azienda milanese. Dal suo CV risulta dal 1974 al 1977: tre anni. Sembra eccessivo definirli ‘diversi’… Forse per chi non è abituato a lavorare, tre-quattro anni sono un periodo lunghissimo”.

Sala ha poi aggiunto una stilettata sulla carriera politica dell’avversario: “Dopo quel breve periodo, si è rifugiato in politica per quasi un cinquantennio, a spese del contribuente. Ma anche questo è il nostro Paese”.

Risposta dell’interessato

«Noto che Sala, ormai, ha perso il contatto con la realtà e continua a polemizzare omettendo dati fondamentali sulla mia attività lavorativa. Io, successivamente all’azienda in Bovisa, ho lavorato in Regione Lombardia come impiegato Amministrativo. In un primo momento con contratto a tempo determinato e poi, dopo aver vinto il concorso il cui Presidente era un Consigliere del Pci, sono stato impiegato a ruolo con mansioni di Funzionario Amministrativo. Se quest’ultimo impiego, che ho svolto fino al 1994, il Sindaco lo considera un non lavoro, sta delegittimando de facto anche i suoi attuali dipendenti pubblici. Le dichiarazioni odierne del Sindaco, unite alle dimenticanze delle ultime 24 ore, potrebbero aggravare le motivazioni per un’eventuale mia querela. Mi hanno riferito, inoltre, che centinaia di milanesi questa mattina, hanno risposto contrariati al post del primo cittadino milanese sui propri canali Social».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

– “Ancora una volta il sindaco Sala si lascia andare ad un attacco gratuito contro chi ha dedicato la propria vita alla politica, riducendo tutto a slogan populisti degni dei peggiori tempi del grillismo. Affermare che il senatore De Corato ‘non ha mai lavorato’ è non solo falso, ma anche profondamente offensivo verso chi ha scelto di servire le istituzioni con impegno e costanza. Il vero tema non è quanti anni si siano passati in un’azienda, ma perché si fa politica e, soprattutto, per chi la si fa. Meglio chi ha scelto di fare politica a tempo pieno, con competenza e coerenza, piuttosto che chi si limita a rivendicare un generico passato nel privato ma poi amministra male, cambia direzione ogni due anni e si ricorda dei cittadini solo sotto elezioni. Fare politica è un lavoro serio, e dovrebbe essere riconosciuto come tale. Chi lo fa con onestà, dedizione e risultati concreti non merita né sarcasmi né moralismi da parte di chi, alla prova dei fatti, ha spesso deluso. Dispiace che il sindaco Sala si comporti sempre più spesso da commentatore politico e da difensore d’ufficio di se stesso, piuttosto che da amministratore della città”. Lo dichiara Deborah Giovanati, consigliera comunale di Forza Italia.