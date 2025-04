I racconti di Capitan U 1947: Magistratura “democratica”… perché?

Perché mai una magistratura deve distinguersi dalle altre con un proprio appellativo? La magistratura dovrebbe essere solo “Magistratura”, e basta. Senza differenziazioni che, anche se solo apparentemente, possano far “sospettare” qualche simpatia privilegiata per un’ideologia politica a discapito dell’altra. Con la definizione “democratica” questa corrente di magistratura nacque nel 1964 con lo scopo, allora, di salvaguardare i lavoratori nei loro diritti in momenti particolari della nostra storia sociale e politica. In seguito, però, si è trasformata in un’associazione autonoma col compito di vigilare e, se è il caso, intervenire ogni qualvolta il governo in carica legiferasse in contrapposizione al modo di pensare e operandi di una certa ideologia politica. In seguito, si assunse anche il compito di “correggere” gli elettori che avevano appoggiato quel governo considerato ostile e, secondo alcuni magistrati, “antidemocratico”. E da allora, noi italiani ne abbiamo viste di cotte e di crude per gli attacchi subiti dai loro oppositori in nome di una Costituzione sempre posta ad esempio, ma spesso oggetto di “personale” interpretazione.

Ultimamente i toni di scontro hanno raggiunto limiti diventati insopportabili per gran parte di noi cittadini costretti ad osservare e subire sentenze all’apparenza incomprensibili. E non ci consola nemmeno il fatto che ciò stia accadendo anche in gran parte del mondo occidentale, anzi, ci deprime ancor di più, ci sta intristendo, ci sta complicando l’esistenza … la vecchiaia agli anziani e la gioventù ai nostri ragazzi.

C’è da piangersi addosso, ma sarebbe un errore, perché potrebbe aggiungere un ulteriore assist al disagio generale che già stiamo vivendo, ossessionati dalle guerre con le bombe e da quelle finanziarie, perché i grandi non piangono mai, non possono … reagiscono … lo dice anche Ringo Star.

La voce che è intorno a me io non la seguo più, non so cos’è,

la sua canzone, ormai, non canta più per noi

e non piange Ringo Star …

Da anni ormai non sogno più, e chissà mai dov’è sweet Peggy Sue,

l’estate e il rock and roll son morti a Liverpool

e non piange, non piange Ringo Star.

Pensare che giuravo a me, se non ce la farò, ne morirò,

il mondo cambierà, ma siam cambiati noi

e non piange, non piange Ringo Star …

Non piange Ringo Star, non piange Ringo Star,

è un altro uomo anche lui …

Sognare è toccato a me, non vi condannerò se tocca a voi,

ma tanto, prima o poi, cambiamo tutti noi

e non piange, non piange Ringo Star …

Pensare che giuravo a me, magari morirò di gioventù,

ma non succede mai, lo dice anche lui

e non piange, non piange Ringo Star …

Pensare che giuravo a me, magari morirò di gioventù,

ma non succede mai, lo dice anche lui

e non piange, non piange Ringo Star …

……………………………………..,…………..

e non piange, non piange Ringo Star …

…………………………………………………..

Questa canzone, con la quale chiudo, la scrissi, musica e “anima” (nel senso che la musica era scaturita direttamente dall’anima) nel 1978. Ero deluso, sentivo di aver fallito in qualche modo il mio compito e, in un riassunto della mia vita, vedevo i grandi sogni svaniti e le mie grandi battaglie divenute inutili. Insomma, mi piangevo addosso. Ma ero troppo coinvolto, per cui mi veniva difficile esprimerne chiaramente il concetto a livello universale e non solo personale. Decisi, perciò, di proporre questa melodia all’amico Paolo Limiti, il quale comprese in pieno il mio stato d’animo trasferendolo in un testo conciso e toccante, che a distanza di quasi mezzo secolo mi emoziona ancora. Grande Paolo, mi … ci manchi.

… dal più profondo del cuore …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)