Storie dell’Arte, prosegue il progetto di Amici di Brera al Piccolo Teatro di Milano

Storie dell’Arte Il progetto di Amici di Brera per la città di Milano con la direzione scientifica di Marco Carminati

Arrivano al Teatro Studio Melato le lezioni sul Cinquecento. Una domenica al mese:

6 aprile – 18 maggio – 8 giugno

in collaborazione con il Comune di Milano, il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, la Pinacoteca di Brera

Dopo il grande successo delle lezioni dedicate al Quattrocento, prosegue Storie dell’Arte, il progetto promosso dagli Amici di Brera in collaborazione con il Comune di Milano, il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e la Pinacoteca di Brera. Questo ciclo di diciotto lezioni a teatro, nato per favorire l’accesso e la conoscenza del patrimonio artistico, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso la storia dell’arte, dal Quattrocento alle avanguardie del Novecento.

Nei mesi scorsi, oltre mille appassionati d’arte hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni sul Quattrocento, immergendosi in un percorso di approfondimento sui grandi maestri e sul contesto storico. I relatori hanno approfondito temi fondamentali come la scoperta della prospettiva, illustrata da Marco Carminati attraverso le opere di Piero della Francesca e Leon Battista Alberti; Stefano Zuffi ha raccontato le affascinanti vicende delle corti italiane del Quattrocento, un intreccio di arte, potere e cultura che ha segnato lo sviluppo dell’epoca; infine, Stefania Buganza ha guidato il pubblico nell’analisi del ruolo della luce nell’arte rinascimentale, evidenziando come questa fosse utilizzata per esprimere la visione di un’umanità nuova.

Dalla primavera, l’attenzione si sposta sul Cinquecento, con appuntamenti una domenica al mese alle ore 11 presso il Teatro Studio Melato del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Sotto la direzione scientifica di Marco Carminati, storici dell’arte di rilievo guideranno gli spettatori in un percorso affascinante alla scoperta delle città protagoniste di questo secolo: Firenze, Venezia e Roma. Le lezioni saranno arricchite da proiezioni di immagini delle opere analizzate, accompagnate da racconti, aneddoti e approfondimenti sul contesto storico e sociale di riferimento. Un’occasione unica di formazione e scoperta, pensata per neofiti, appassionati, esperti del settore, studenti e cittadini desiderosi di avvicinarsi all’arte come memoria collettiva dell’umanità.

Storie dell’Arte inoltre proseguirà dopo la lezione a teatro nei 12 musei della città che collaborano al progetto: Casa Museo Boschi Di Stefano, Castello Sforzesco, GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo del Duomo di Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo del Novecento, Museo Poldi Pezzoli, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, FAI – Villa Necchi Campiglio.

In occasione della prima lezione del nuovo ciclo, il pubblico delle Storie sarà infatti invitato nel pomeriggio di domenica 6 aprile a una visita dedicata all’arte del Cinquecento attraverso i capolavori di Raffaello, Tintoretto, Veronese, Tiziano, Savoldo, Lotto e Bronzino conservati nelle collezioni della Pinacoteca di Brera (la visita sarà proposta anche per gli altri appuntamenti sul Cinquecento) e a una visita guidata alle Gallerie Leonardo da Vinci del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dove si svolgeranno anche due laboratori per bambini dai 7 anni in su.

Il Museo Bagatti Valsecchi organizzerà, in occasione della seconda e terza lezione sul Cinquecento, una visita per famiglie domenica 18 maggio alla scoperta della Santa Giustina di Giovanni Bellini, e una visita guidata domenica 8 giugno per esplorare la collezione di arazzi del museo, mettendola a confronto con altre raccolte e svelando storia e tecnica.

Il Museo del Duomo di Milano continuerà a offrire ai possessori del biglietto di Storie dell’Arte uno sconto del 60% sull’ingresso valido per una settimana.

IL PROGRAMMA

Il Cinquecento sarà approfondito da tre lezioni alla scoperta delle città che più lo hanno animato dal punto di vista artistico: Firenze, Venezia e Roma.

Il Cinquecento. I fasti dei Medici a Firenze

Domenica 6 aprile 2025, ore 11, Teatro Studio Melato, con Carlo Falciani

Il Cinquecento a Firenze si apre con un governo repubblicano (i Medici sono stati cacciati) e vede compresenti in città Leonardo, Michelangelo e Raffaello: tre artisti di diversa generazione che contribuiscono alla nascita di quel nuovo linguaggio che Vasari definirà “Maniera Moderna”. Una varietà di linguaggi che innerva due decenni del Cinquecento. E, al ritorno dei Medici dall’esilio, le arti assumeranno un ruolo ancor più centrale nella città e nella sua rappresentazione rispetto alle corti italiane ed europee. A questo contribuiranno artisti straordinari come il Pontormo, Bronzino, Cellini, Salviati, Bandinelli e, infine, Giorgio Vasari che, oltre ad essere pittore, fu anche colui che inventò la moderna storia dell’arte scrivendo le Vite degli artisti nelle due edizioni del 1550 e 1568. Egli contribuì a fare di Firenze e di Michelangelo un modello per l’Italia intera.

Il Cinquecento. Venezia, tutti i colori della Serenissima

Domenica 18 maggio 2025, ore 11, Teatro Studio Melato, con Stefano Zuffi

Si giunge al secolo più glorioso per la pittura veneziana: gli ultimi tesori di Giovanni Bellini, le minuziose descrizioni di Carpaccio, le raffinate atmosfere di Giorgione, la potenza irresistibile di Tiziano, la pungente psicologia di Lorenzo Lotto, l’eleganza sicura di Paolo Veronese, le bizzarre invenzioni di Tintoretto, il solido realismo di Jacopo Bassano… Una lunga stagione di fastosa bellezza e di continua originalità, mentre nei panorami più incantevoli delle ricche campagne nascono le incomparabili ville progettate da Andrea Palladio.

Il Cinquecento. Roma, la “caput mundi” dell’arte

Domenica 8 giugno 2025, ore 11, Teatro Studio Melato, con Cristina Acidini

Nel primo Cinquecento, sotto Giulio II e Leone X, Roma diviene la capitale delle arti, dove si susseguono capolavori come la volta Sistina e il Mosè di Michelangelo e le Stanze di Raffaello, mentre si progetta il nuovo San Pietro. Nel Giudizio Universale, Michelangelo adombra le inquietudini di scismi e guerre. Nelle Sale vaticane, in chiese e oratori Vasari, Zuccari, Pulzone e gli altri dipingono nello stile comunicativo della Controriforma. Ma a fine secolo arriveranno i Carracci e Caravaggio, e sarà un’altra storia. Il progetto rientra nel programma per i festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita dell’Associazione Amici di Brera, anniversario che si terrà nel 2026 con una serie di attività sperimentali nei linguaggi e nelle modalità di ingaggio.

Storie dell’Arte è reso possibile grazie al sostegno di Chiomenti ed Edison che hanno scelto di contribuire alla realizzazione del progetto riconoscendone il valore e condividendone le finalità.

BIGLIETTERIA E CONVENZIONI

Le Storie dell’Arte sono accessibili al prezzo intero di 15 euro a lezione con la possibilità di acquistare un pacchetto di tre lezioni al costo di 30 euro.

Per gli Under 26 e i possessori della Carta Giovani Nazionale il costo del biglietto è di 5 euro, mentre per gli Over 65 è di 12 euro a lezione.

Sconti dedicati ai Soci Amici di Brera, per cui la singola lezione ha un costo di 8 euro, e ai possessori di Milano Museo Card, la singola lezione avrà un costo di 10 euro. Per i Soci Amici di Brera sarà possibile acquistare un pacchetto di tre lezioni al prezzo di 24 euro.

La visita guidata alla Pinacoteca di Brera si svolgerà domenica 6 aprile e partirà alle ore 14:30, il ritrovo sarà presso l’ingresso della Pinacoteca (via Brera, 28) e il costo della visita sarà di 8 euro più il biglietto di ingresso, gratuito per i Soci Amici di Brera.

La visita guidata alle Gallerie Leonardo da Vinci del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci si svolgerà domenica 6 aprile e partirà alle ore 15:15, riservata a un massimo di 25 partecipanti per una durata di 80 minuti. In aggiunta, saranno previsti due laboratori interattivi per bambini dai 7 anni in su: Disegnare la natura, alle ore 14.00 e 17.00, e Trame e orditi, alle ore 15.30.

Il Museo del Duomo di Milano offrirà uno sconto del 60% sull’ingresso ai visitatori che presenteranno il biglietto di Storie dell’Arte, valido per una settimana dalla data dell’appuntamento indicata sul biglietto. Lo sconto è applicabile esclusivamente all’accesso al Museo del Duomo e non ai biglietti che includono la visita alla Cattedrale.

Il Museo Bagatti Valsecchi prevederà due visite guidate: domenica 18 maggio alle ore 15:30, percorso interattivo per famiglie alla scoperta della Santa Giustina di Giovanni Bellini, uno dei dipinti più celebri della collezione Bagatti Valsecchi; domenica 8 giugno alle ore 15:30 visita per esplorare la collezione di arazzi del museo, mettendola a confronto con altre raccolte, svelando la complessa tecnica di lavorazione e i temi rappresentati.

Per maggiori informazioni: https://amicidibrera.org/storie-dellarte/

AMICI DI BRERA

Fin dal 1926 l’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi Ets opera per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dello storico Palazzo di Brera promuovendo restauri, conferenze, incontri, visite guidate, attività didattiche di conoscenza e aggiornamento, diffondendo le conoscenze in campo artistico e assicurando al museo un valido e costante supporto da parte di collezionisti, intenditori e puri amanti dell’arte.

L’Associazione, dal 2020 presieduta da Carlo Orsi, garantisce un continuo sostegno alla Pinacoteca di Brera attraverso la sponsorizzazione diretta, la promozione di campagne di raccolta fondi, nonché tramite donazioni e acquisti di opere particolarmente significative per l’incremento della collezione permanente. L’associazione è inoltre impegnata in progetti ad impatto sociale volti ad avvicinare al museo anche i pubblici più distanti. Gli Amici di Brera hanno accompagnato il museo nelle sue diverse fasi di sviluppo e cambiamento, restando convinti del valore di Brera come museo vivente pensato dalla storica direttrice Fernanda Wittgens. Da sempre l’Associazione affianca e sostiene la Pinacoteca di Brera con contributi professionali, programmi educativi e divulgativi con lo scopo ultimo di dare risalto a un patrimonio nazionale inestimabile e rafforzarne la sua identità.Come privato, o come azienda, è possibile diventare Amico di Brera e iscriversi all’Associazione sottoscrivendo la quota associativa di proprio interesse o effettuando una erogazione liberale per partecipare alle numerose iniziative e agli eventi organizzati durante l’anno. Da quest’anno c’è la possibilità di effettuare l’iscrizione con una nuova tessera per tutti i tipi di famiglie, che darà la possibilità a 2 adulti – non necessariamente dello stesso nucleo familiare – e fino a 5 minori di poter partecipare a un programma di visite e laboratori dedicato ai più piccoli con sconti speciali.

Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi

Presidente Carlo Orsi

Vice Presidente Marco Carminati

Presidente Onorario Ennio Brion

Consiglieri Giampaolo Dassi, Luca Fossati, Stefano Lucchini, Francesca Luchi, Angelo Miglietta, Piero Nicostrato Maranghi, Alessandra Quarto

STORIE DELL’ARTE

Un progetto di Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi

A cura di ArtsFor_

Curatore scientifico Marco Carminati

In collaborazione con Comune di Milano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Pinacoteca di Brera

Con il sostegno di Chiomenti, Edison

In rete con Casa Museo Boschi Di Stefano, Castello Sforzesco, GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo del Duomo di Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo del Novecento, Museo Poldi Pezzoli, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, FAI – Villa Necchi Campiglio

Art direction Dondina Associati

