FABBRICA DESIGN WEEK II edizione alla Fabbrica del Vapore > Dall’8 al 13 aprile mostre, presentazioni e un festival musicale

In occasione di Milano Design Week, Fabbrica del Vapore rinnova il suo impegno nella promozione del design, dell’arte e della musica contemporanea con la seconda edizione di “FABBRICA DESIGN WEEK” (dall’otto al tredici aprile). L’evento si articola in una serie di esposizioni e installazioni, dedicate alla sperimentazione progettuale e alla ricerca, e in un festival musicale, che vedrà esibirsi alcuni tra i più interessanti artisti della scena elettronica internazionale. Saranno 5000 i metri quadri di superficie espositiva coperta di Fabbrica del Vapore per “Brave New World”, il titolo scelto che raccoglie tutti i progetti espositivi di Fabbrica del Vapore, proponendosi come collettore per università, scuole, associazioni, collettivi e designers indipendenti e 5000 mq di superficie all’aperto dove risuoneranno le atmosfere create dal festival musicale. Alcuni spazi saranno già visitabili durante Milano Art Week (1-6 aprile), altri inaugureranno durante la settimana dedicata al Design, a dimostrazione di quanto sia necessario concorrere al progetto unendo professionisti e curatori con una medesima finalità: far seguire alla analisi critica del presente una prospettiva visionaria che apra all’immaginazione. Torna, infatti, per il secondo anno il Festival di musica elettronica ideato dal dj, producer e animatore culturale Lele Sacchi insieme al produttore di eventi Eric Galiani. La proposta artistica, offerta al pubblico gratuitamente, così come tutti i progetti espositivi, si svilupperà su due palchi all’aperto, dove si alterneranno esponenti di spicco della musica elettronica come Richie Hawtin, Chloé Caillet, Quest, Lele Sacchi, Ti Es, Hiver, Toy Tonics Jam feat Kapote, Sam Ruffillo, Fimiani e Zsa Zsa. Fabbrica del Vapore in occasione di FDW 2025, presenterà una mostra di ricerca d’archivio e una personale dedicata a un giovane artista contemporaneo. “Nanda Vigo. Sineddoche d’archivio. Arte, architettura, design, performance dagli archivi del CASVA” offrirà una prima esposizione del vasto lavoro multidisciplinare dell’artista, designer e architetta Nanda Vigo. Il CASVA – Centro Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano, a seguito della recente donazione del fondo archivistico da parte degli eredi, proporrà un percorso espositivo che si sviluppa attraverso documenti d’archivio e oggetti concessi in prestito, illustrando il suo contributo nel panorama artistico e progettuale. La mostra è sostenuta dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia che ha seguito l’inventariazione del fondo, contributo essenziale alla attivazione del processo di ricerca.