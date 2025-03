Da questa notte scatta l’ora legale. Ma la scienza che dice: fa bene o male?

Questa notte l’Italia passerà all’ora legale, spostando le lancette un’ora avanti. Questo cambiamento comporterà 60 minuti di sonno in meno, un dettaglio che spesso influisce sull’umore e sulle abitudini di molte persone. Negli Stati Uniti, dove il cambio è già avvenuto il 9 marzo, un sondaggio rivela che il 54% dei cittadini abolirebbe questa pratica. Ma se l’ora legale venisse eliminata, cosa la sostituirebbe?

Le alternative proposte

Alcuni legislatori, come riporta un approfondimento su Science, hanno suggerito di adottare l’ora legale tutto l’anno, eliminando il cambio stagionale. Un esempio è il Sunshine Protection Act negli USA. Tuttavia, molti scienziati si oppongono, sostenendo che mattine più buie e serate più luminose potrebbero alterare il ritmo del sonno. Al contrario, organizzazioni mediche e scientifiche propongono l’adozione permanente dell’ora solare, ritenendola più salutare.

Il parere degli esperti

Non c’è un consenso unanime tra gli studiosi. In un articolo pubblicato su Royal Society Open Science, due fisici sostengono che i problemi legati al cambio dell’ora siano esagerati e che i cambi stagionali abbiano una loro utilità. José María Martín-Olalla, fisico dell’Università di Siviglia, spiega che il sistema attuale è un compromesso pratico per adattare gli orari rigidi della società moderna alla variazione naturale della luce solare.

L’importanza della luce e dei ritmi circadiani

Secondo Fong-Isariyawongse, esperto di ritmi circadiani, la biologia umana si regola in base all’esposizione alla luce. Invece di modificare gli orologi, sarebbe meglio adattare gli orari di lavoro e scuola alle condizioni di luce naturale. Tuttavia, come osserva Dijk, questa soluzione sarebbe più complessa da applicare rispetto al semplice cambio dell’ora.

La posizione della scienza medica

Karin Johnson, neurologa dell’Università del Massachusetts, sottolinea che non esiste una soluzione perfetta, poiché ognuno ha un orologio biologico diverso. Tuttavia, la maggior parte degli esperti concorda che abolire il cambio dell’ora sarebbe la scelta migliore per la salute pubblica: “L’opinione della comunità scientifica è chiara: l’ora solare permanente è preferibile”, afferma Johnson.

Conclusioni

Il dibattito sull’ora legale resta aperto, con scienziati divisi tra chi difende il sistema attuale e chi propone alternative. Mentre la politica valuta le opzioni, la domanda principale rimane: cosa è meglio per il benessere delle persone?