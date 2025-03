Venerdì 11 Aprile sciopero di 24 ore dei trasporti: coinvolti treni e mezzi a Milano

La protesta dei lavoratori del settore dei trasporti continua: anche ad aprile sono previste nuove agitazioni. Venerdì 11 aprile si annuncia come una giornata particolarmente critica, come già segnalato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sciopero generale: trasporti a rischio a Milano

Il sindacato Si Cobas ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per i settori pubblici e privati, che potrebbe bloccare il trasporto a 360 gradi, compresi i mezzi pubblici milanesi gestiti da ATM (autobus, tram e metro).

Al momento, sul sito ufficiale di ATM non sono ancora disponibili informazioni sulle fasce garantite, ma è confermata la revoca dello sciopero inizialmente previsto per martedì 1 aprile.

Sciopero dei treni: 23 ore di stop

Comincerà alle 3 di venerdì 11 e finirà sabato 12 alle 2, un terzo sciopero annunciato da Usb Lavoro Privato che riguarderà esclusivamente il personale del comparto ferroviario. A rischio quindi ci saranno i treni Trenord, Trenitalia e Tper, per 23 ore (anche in questo caso manca ancora la nota sui portali ufficiali). Nella stessa giornata, Osr Orsa Ferrovie ha organizzato una doppia protesta in Piemonte e Valle D’Aosta.