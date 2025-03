Onde in equilibrio. Mostra personale di Cinzia Sarcina

Il 29 marzo si apriranno le porte della Personale di Cinzia Sarcina al MAS, Museo d’Arte e Scienza, a cura della Dott. Francesca Provetti, nel cuore pulsante di Milano, in via Quintino Sella 4, di fronte al Castello Sforzesco.

Artista di Novate Milanese, conosciuta per il suo passato da scenografa, stilista e vetrinista nel settore luxury, Cinzia Sarcina conserva ed elabora le sue conoscenze trasportando su tela il suo sapiente uso dei materiali, creando suggestive composizioni e accostamenti cromatici che ci trasportano nel suo mondo. Le opere di questa originale artista conservano i valori fondamentali dell’arte: gusto estetico ed emozione.

Alla ricerca del bello, del benessere psico-fisico e della libertà, Sarcina vuole superare i limiti imposti dallo spazio attraverso creazioni che si muovono oltre la tela. Il suo animo dirompente e il suo pensiero fuori dagli schemi però non si fermano qui: consapevole che tutto il mondo è governato dalla fisica, affascinata dalla filosofia e dalla medicina orientale, inizia ad approfondire studi legati all’energia. Si interroga su come poter applicare queste conoscenze antiche all’arte per accostare al beneficio estetico e all’emozione un benessere ancora più profondo.

In oriente tutto è energia e tutto si basa sull’equilibrio. Yin e yang, qi, meridiani, sono importanti principi della medicina tradizionale cinese. L’artista decide quindi di unire, con grande rispetto e sensibilità, filosofia, scienza e arte. Il risultato è molto forte e coinvolgente, trascende le singole discipline in un vortice che appassiona e travolge come una potente onda in cui possiamo trovare nuova linfa vitale. Ecco allora che il mare, elemento ricorrente nelle opere di Sarcina, entra in gioco e diventa simbolo di ciò che l’artista vuole trasmettere: energia, mistero, forza, equilibrio e libertà.

Onde del mare e onde elettromagnetiche, natura e fisica, emozioni e frequenze saranno al centro della mostra, dal titolo ONDE IN EQUILIBRIO, che sarà possibile visitare dal 29 marzo al 4 aprile, ingresso libero.

L’inaugurazione sarà il 29 marzo alle 18.00 con una conferenza tenuta dalla curatrice Dott. Francesca Provetti in cui interverrà anche il Dott. Federico Magnifico, specialista in Omotossicologia, esperto in Traumatologia dello Sport, Riabilitazione post-traumatica, Terapia del Dolore, Medicina Quantistica e frequenziale, per approfondire e arricchire il dibattito relativo alle tematiche trattate dall’artista.

Un appuntamento immancabile e un’esperienza che coinvolgerà e appassionerà chiunque abbia la curiosità di scoprire la nuova splendida collezione di Sarcina e indagare il significato più profondo della sua innovativa ricerca.

ONDE IN EQUILIBRIO:

Dal 29/03/2025 al 04/04/2025

A cura della Dott. Francesca Provetti

MUSEO D’ARTE E SCIENZA:

Via Quintino Sella 4, Milano

ORARI:

LUN, MER, VEN h.10.00 – 18.00

MAR, GIO h.14.00 – 18.00

Ingresso libero

INAUGURAZIONE:

Sabato 29 Marzo h.18.00

www.momentidarte.it

info@monzainternationalart.com