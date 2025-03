Morto l’ex “super poliziotto” Carmine Gallo: era ai domiciliari per l’inchiesta dossieraggio

Carmine Gallo, l’ex “super poliziotto” agli arresti domiciliari nell’indagine su una presunta rete di spie legata alla società Equalize, è morto nella sua abitazione a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Come ha riferito il suo legale, Gallo è stato stroncato da un infarto fulminante. Aveva 66 anni.

Gallo, originario di Gragnano, in provincia di Napoli, era finito ai domiciliari a ottobre nell’ambito dell’indagine della pm della Dda di Milano, Francesco De Tommasi – che ha disposto l’autopsia – e del collega della Dna Antonio Ardituro, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico. Secondo l’ipotesi, l’ex “super poliziotto” sarebbe stato il capo della rete di cyber spie che, grazie alle capacità tecniche di Nunzio Samuele Calamucci, avrebbe portato avanti una attività di dossieraggio illecito per i clienti della società Equalize, di proprietà di Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano. Entrato in polizia nel 1978, per oltre trent’anni è stato in prima linea nelle operazioni più delicate in Italia e all’estero contro la mafia calabrese, al punto da guadagnarsi la fama di “super poliziotto”. Si era occupato dei rapimenti di Cesare Casella, prelevato a Pavia nel 1988 e rilasciato due anni dopo, e dell’imprenditrice Alessandra Sgarella, che per nove mesi alla fine degli anni ’90 fu tenuta sequestrata in Calabria e poi liberata. Ha, tra l’altro, risolto il delitto Gucci ed è stato ritenuto l’artefice del pentimento di Saverio Morabito. Il suo ultimo incarico era stato quello di vicedirigente del commissariato di Rho-Pero e nel 2015 aveva gestito la sicurezza dei Capi di Stato arrivati in città per l’Expo.